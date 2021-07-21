Рубль днем почти не меняется к доллару и евро в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке

Москва. 21 июля. Доллар слегка повышается, евро незначительно дешевеет на "Московской бирже" в среду днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке.

Курс доллара США составил 74,38 руб./$1 в 15:00 МСК, что всего на 0,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,55 руб./EUR1, подешевев на 5,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,2 копейки - до 80,3 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 июля всего на 0,37 копейки, до 74,4947 руб./$1, и опустил курс евро на 17,44 копейки, до 87,5983 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах. В центре внимания трейдеров на этой неделе находятся заседания Европейского центрального банка, итоги которого будут подведены в четверг, и совета директоров Банка России - в пятницу.

Предполагаемое время публикации пресс-релиза Банка России со среднесрочным макроэкономическим прогнозом - в 13:30 МСК. Пресс-конференция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной состоится в 15:00.

Аналитики преимущественно прогнозируют повышение ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), до 6,5% годовых, чуть реже эксперты предполагает ее повышение на 50 б.п., до 6%. Прогнозы обусловлены сохранением высокого уровня инфляции. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, даже несмотря на принятые меры, которые смогли сбить волну роста цен, именно инфляция стала ключевой проблемой на фоне активного восстановительного роста экономики России.

"Если исходно на текущий год в едином плане зафиксирована цифра 3,3% роста ВВП РФ, то сейчас оценка 3,9%, но может быть и выше", - сказал Белоусов в ходе заседания совета по стратегическом развитию и проектам во вторник.

"Но известно, что ключевой проблемой на фоне такого поступательного, даже ускоренного восстановительного роста стала инфляция. Целый ряд мер, который был принят в конце прошлого года и в текущем году, позволил еще сбить эту инфляционную волну. Тем не менее, годовая цифра инфляции остается очень высокой - это 6,56%. Она чуть ниже, чем за предыдущую неделю, но все равно больше 6% в годовом выражении, и по итогам года мы сейчас считаем, что мы может выйти примерно на цифру в 5%", - сказал первый заместитель председателя правительства.

Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 13 по 19 июля, в среду, 21 июля.

"В пятницу состоится заседание Банка России, который с большой долей вероятности повысит ставку. Однако это событие вряд ли окажет заметное влияние на курс рубля. Во-первых, валюта традиционно практически не реагирует на решения Центробанка. Во-вторых, повышение стоимости кредитования уже учтено в ценах. Ближайшим ориентиром для долларовых быков выступает зона 74,5 руб./$1, тогда как рубль при благоприятных обстоятельствах будет пытаться утянуть конкурента в направлении уровня 74 руб./$1. В ближайшей перспективе инициатива скорее всего будет на стороне валюты США", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Рубль продолжает находиться под давлением низкого аппетита к риску. При этом о санкционном давлении напомнило соглашение Германии и США по "Северному потоку 2". Так, сообщается, что Германия введет санкции против РФ, если Россия будет оказывать давление на Украину через газовые поставки. Тем не менее, на наш взгляд, пока геополитический фон не оказывает существенного влияния на рубль, более принципиальной сейчас является ситуация с пандемией и, соответственно, глобальным спросом на риск. Локальную поддержку рублю продолжает оказывать налоговый период, влияние которого должно усилиться в ближайшие дни", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов в среду после первоначального снижения, при этом стоимость Brent вновь превысила показатель $70 за баррель.

Давление на котировки ранее в ходе торгов оказали данные о неожиданном росте запасов в США на минувшей неделе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду выросла на 1,33% - до $70,27 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,22% - до $68,02 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали на рост запасов сырья в США за минувшую неделю на 806 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение на 4,167 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 6,7 млн баррелей. Запасы бензина в США, как ожидается, сократились на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" прибавила 6 базисных пунктов (б.п.), поднявшись до 6,06% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 5 б.п. - до 6,16% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 3 б.п. - до 6,32%, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 6,82% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 2 б.п. - до 6,9% годовых.