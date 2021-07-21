.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем почти не меняется к доллару и евро в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке
.
ГЛАВНОЕ
S&P подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-/A-3"
S&P подтвердило рейтинги РФ "BBB-/A-3". По мнению агентства, позитивное влияние на рейтинги оказывают приверженность РФ консервативной макроэкономической политики, низкий уровень госдолга и гибкая денежно-кредитная политика
 
Конфискацию включат в статьи УК о валютных операциях
Законопроект Минфина о применении конфискации имущества в качестве наказания еще по нескольким статьям Уголовного кодекса получил положительное заключение Минэкономразвития, пишут "Известия". Документом предлагается распространить эту меру на...
 
Правительство планирует ужесточить протекционистские требования в госзаказе
Белый дом планирует ужесточить протекционистские требования в госзаказе, распространив их на закупки у единственного поставщика, пишет "Коммерсант". Поручение об этом промышленный вице-премьер и идеолог импортозамещения в госзаказе Юрий Борисов дал...
 
Картой системы "Мир" можно расплатиться через Apple Pay
Картой системы "Мир" нескольких крупных российских банков теперь можно расплатиться через Apple Pay - то есть айфоном или большинством других устройств компании, не используя при этом саму карту. До этого карты национальной платежной системы можно...
 
21 июля 2021 года 15:40

Рубль днем почти не меняется к доллару и евро в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке

Москва. 21 июля. Доллар слегка повышается, евро незначительно дешевеет на "Московской бирже" в среду днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке.

Курс доллара США составил 74,38 руб./$1 в 15:00 МСК, что всего на 0,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,55 руб./EUR1, подешевев на 5,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,2 копейки - до 80,3 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 июля всего на 0,37 копейки, до 74,4947 руб./$1, и опустил курс евро на 17,44 копейки, до 87,5983 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах. В центре внимания трейдеров на этой неделе находятся заседания Европейского центрального банка, итоги которого будут подведены в четверг, и совета директоров Банка России - в пятницу.

Предполагаемое время публикации пресс-релиза Банка России со среднесрочным макроэкономическим прогнозом - в 13:30 МСК. Пресс-конференция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной состоится в 15:00.

Аналитики преимущественно прогнозируют повышение ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), до 6,5% годовых, чуть реже эксперты предполагает ее повышение на 50 б.п., до 6%. Прогнозы обусловлены сохранением высокого уровня инфляции. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, даже несмотря на принятые меры, которые смогли сбить волну роста цен, именно инфляция стала ключевой проблемой на фоне активного восстановительного роста экономики России.

"Если исходно на текущий год в едином плане зафиксирована цифра 3,3% роста ВВП РФ, то сейчас оценка 3,9%, но может быть и выше", - сказал Белоусов в ходе заседания совета по стратегическом развитию и проектам во вторник.

"Но известно, что ключевой проблемой на фоне такого поступательного, даже ускоренного восстановительного роста стала инфляция. Целый ряд мер, который был принят в конце прошлого года и в текущем году, позволил еще сбить эту инфляционную волну. Тем не менее, годовая цифра инфляции остается очень высокой - это 6,56%. Она чуть ниже, чем за предыдущую неделю, но все равно больше 6% в годовом выражении, и по итогам года мы сейчас считаем, что мы может выйти примерно на цифру в 5%", - сказал первый заместитель председателя правительства.

Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 13 по 19 июля, в среду, 21 июля.

"В пятницу состоится заседание Банка России, который с большой долей вероятности повысит ставку. Однако это событие вряд ли окажет заметное влияние на курс рубля. Во-первых, валюта традиционно практически не реагирует на решения Центробанка. Во-вторых, повышение стоимости кредитования уже учтено в ценах. Ближайшим ориентиром для долларовых быков выступает зона 74,5 руб./$1, тогда как рубль при благоприятных обстоятельствах будет пытаться утянуть конкурента в направлении уровня 74 руб./$1. В ближайшей перспективе инициатива скорее всего будет на стороне валюты США", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Рубль продолжает находиться под давлением низкого аппетита к риску. При этом о санкционном давлении напомнило соглашение Германии и США по "Северному потоку 2". Так, сообщается, что Германия введет санкции против РФ, если Россия будет оказывать давление на Украину через газовые поставки. Тем не менее, на наш взгляд, пока геополитический фон не оказывает существенного влияния на рубль, более принципиальной сейчас является ситуация с пандемией и, соответственно, глобальным спросом на риск. Локальную поддержку рублю продолжает оказывать налоговый период, влияние которого должно усилиться в ближайшие дни", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов в среду после первоначального снижения, при этом стоимость Brent вновь превысила показатель $70 за баррель.

Давление на котировки ранее в ходе торгов оказали данные о неожиданном росте запасов в США на минувшей неделе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду выросла на 1,33% - до $70,27 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,22% - до $68,02 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали на рост запасов сырья в США за минувшую неделю на 806 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение на 4,167 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 6,7 млн баррелей. Запасы бензина в США, как ожидается, сократились на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" прибавила 6 базисных пунктов (б.п.), поднявшись до 6,06% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 5 б.п. - до 6,16% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 3 б.п. - до 6,32%, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 6,82% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 2 б.п. - до 6,9% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 июля 2021 года 17:18
Норникель остается топ-акцией в секторе - Альфа-банк
"Норникель" остается топ-акцией в секторе, отмечается в обзоре Альфа-банка. Компания "Норильский никель" представила во вторник операционные результаты за 2К21. На взгляд эксперта банка Бориса Красноженова, цифры по-прежнему отражают временное прекращение работ на двух рудниках: добыча на...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 16:31
Покупки акций Moderna при коррекциях от текущих максимумов интересны на долгосрочную перспективу - "Фридом Финанс"
Покупки акций Moderna Inc. при коррекциях от текущих исторических максимумов интересны на долгосрочную перспективу, считает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. " 21 июля, до открытия торгов, Moderna заменит Alexion Pharmaceuticals Inc. в индексе S&P 500. На торговой сессии, предшествующей...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 15:46
Индекс S&P 500 проведет торги в среду, вероятно, в диапазоне 4300-4360п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4300-4360 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка совершил резкий...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 15:20
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Activision Blizzard с целью $98
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Activision Blizzard Inc. с целью $98 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: $88, говорится в комментарии инвестиционной компании. Как отмечают эксперты, компания 3...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 14:50
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Газпром нефти с целью 450 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "Газпром нефти" с целью 450 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,9%, стоп-приказ: 410 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что в...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 14:22
Акции Netflix будут опережать динамику широкого рынка во II полугодии 2021г - "Фридом Финанс"
Акции Netflix будут опережать динамику широкого рынка во II полугодии 2021г, полагает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Ведущий стриминг-сервис Netflix Inc. опубликовал в целом уверенные квартальные результаты. Выручка Netflix выросла на 19,4% г/г, до $7,34 млрд, что немного превысило...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 13:50
Борьба между крупными экосистемами будет главным драйвером роста инвестиций в IT и телеком-сектор - Sber CIB
Борьба между крупными экосистемами будет главным драйвером роста инвестиций в IT и телеком-сектор, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Сейчас крупные игроки вкладывают немало денег в эти направления, чтобы завоевать как можно большую долю рынка, - отмечают эксперты инвестбанка. -...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 13:25
ЦБ РФ повысит ставку на 50-75 б.п. и даст сигнал о возможности ее дальнейшего повышения - Сбер Управление Активами
ЦБ РФ повысит ключевую ставку на 50-75 б.п. на заседании 23 июля и даст сигнал о возможности ее дальнейшего повышения, полагает аналитик Сбер Управление Активами Владислав Данилов. "ЦБ РФ в эту пятницу проведет заседание по монетарной политике, на котором регулятор, вероятно, поднимет ключевую...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 12:52
"Финам" рекомендует держать акции Johnson & Johnson с целью $181,95
Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Johnson & Johnson с прогнозной ценой $181,95 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,35% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. " 21 июля Johnson & Johnson представит отчетность за 2К21г. Скорее всего, J&J не удивит инвесторов...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 12:24
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 74-75 руб./$1 в ближайшей перспективе - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 74-75 руб./$1 в ближайшей перспективе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Курс USD/RUB во вторник снизился до 74,3 руб./$1, сегодня он растет на 0,3% и находится около 74,45 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно....    читать дальше
.
21 июля 2021 года 12:00
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций РусГидро
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" с целевой ценой 1,1 руб. за штуку на июнь 2022 года, что предполагает рост на 40%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Генерирующая компания "РусГидро" объявила о будущем SPO акций для приобретения дальневосточных активов...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 11:41
Рынок акций РФ утром продолжает восстановление вместе с миром, лидируют РусГидро и металлурги
Москва. 21 июля. Рынок акций РФ утром в среду продолжил коррекционное восстановление вместе с мировыми фондовыми площадками и вновь дорожающей нефтью (Brent нацелилась на $70 за баррель) после массовых распродаж в середине месяца; лидируют в росте акции "РусГидро" и металлургов.    читать дальше
.
21 июля 2021 года 11:39
ПСБ рекомендует покупать акции Норникеля с целью 28455 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Норникеля" с целью 28455 руб. за штуку, говорится в обзоре банка. "Мы нейтрально оцениваем операционные результаты "Норникеля", поскольку их снижение было ожидаемым, беря во внимание аварии на рудниках и остановку НОФ. Учитывая...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 11:15
"Атон" подтверждает рейтинг акций Норникеля на уровне "выше рынка"
Атон" подтверждает рейтинг акций "Норникеля" на уровне "выше рынка", говорится в комментарии инвесткомпании. "Снижение объемов производства "Норникелем" во 2К21 в целом соответствует ожиданиям рынка, учитывая ранее опубликованные компанией данные о ходе восстановлении рудника. Фактические...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 10:58
Цена нефти вряд ли покинет диапазон $68-70/барр. в ближайшей перспективе - ПСБ
Цена нефти вряд ли покинет диапазон $68-70/барр. в ближайшей перспективе, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Котировки нефти Brent во вторник внутри дня опускались краткосрочно ниже $67/барр., но смогли завершить торги выше, на сегодняшнее утро ближайший фьючерс торгуется по...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.