"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Activision Blizzard с целью $98

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Activision Blizzard Inc. с целью $98 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: $88, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Как отмечают эксперты, компания 3 августа раскроет финансовые показатели за 2К21, даст комментарии по текущим и новым проектам, а также поделится прогнозом на следующий квартал. На фоне повышенного спроса на компьютерные игры Activision Blizzard может дать позитивные прогнозы, что отразится на динамике акций.

"С точки зрения технического анализа, бумага находится вблизи уровня поддержки в рамках бокового тренда. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $98. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $88 риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9", - указывают аналитики "Финама".

Activision Blizzard - один из крупнейших в мире разработчиков компьютерных игр. Производит такие проекты, как World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Starcraft.

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