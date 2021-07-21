Борьба между крупными экосистемами будет главным драйвером роста инвестиций в IT и телеком-сектор - Sber CIB

Борьба между крупными экосистемами будет главным драйвером роста инвестиций в IT и телеком-сектор, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Сейчас крупные игроки вкладывают немало денег в эти направления, чтобы завоевать как можно большую долю рынка, - отмечают эксперты инвестбанка. - Инвестиции Ozon в развитие e-commerce утроятся в этом году из-за роста спроса на доставку товаров. Не менее амбициозные планы и у "Яндекса" - компания собирается потратить в этой сфере $400-500 млн, чтобы войти в тройку лидеров. Затраты "МТС" на экосистему и развитие сети LTE в 2021г должны вырасти на 3-14%".

Аналитики полагают, что у акций "Яндекса" большой потенциал роста, если компания все-таки "разведётся" с Uber. Сотрудничество с сервисом началось в 2018г. Компании объединили свой бизнес на постсоветском пространстве после скандальной акции #deleteUber, когда Uber обвинили в попытках заработать на забастовке профсоюза таксистов, в эпизодах домогательства и т.д. На тот момент совместное предприятие оценивалось в $3,7 млрд, Uber принадлежало в нём около 35%.

Причины "развода" компаний мирные - полный контроль позволит "Яндексу" лучше интегрировать сервис по вызову такси в свою экосистему и увеличить синергию с логистикой и доставкой продуктов. Сделка по выкупу доли Uber "Яндексом" неизбежна, считают аналитики Sber CIB. Если она состоится, то капитализация "Яндекса" может вырасти на 14% в течение года, что соответствует цене 6612 рублей ($80,5) за акцию.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.