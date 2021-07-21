"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" с целевой ценой 1,1 руб. за штуку на июнь 2022 года, что предполагает рост на 40%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Генерирующая компания "РусГидро" объявила о будущем SPO акций для приобретения дальневосточных активов "ДВЭУК - ГенерацияСети". Акции данной компании будут переданы "РусГидро" правительством, которое взамен получит новые акции. Сделка должна пройти в течение 18 месяцев. Все параметры допэмиссии пока не известны, но если расчеты будут проходить по номиналу, а это наиболее вероятный вариант, на наш взгляд, то "РусГидро" придется выпустить около 23 млрд новых акций (около 5% существующих акций) для оплаты акций таргета", - отмечает аналитик Наталия Малых.

Доля государства в уставном капитале HYDR, таким образом, вырастет с текущих 61,7% до 63,6%, указывает эксперт. По мнению Малых, это небольшое размытие, но оно может оказаться не единственным эффектом для миноритарных акционеров: в будущем может произойти переоценка приобретаемых активов уже после консолидации и появляется риск отражения списаний.

На взгляд аналитика "Финама", с учетом незначительного размытия доли это не оказывает влияния на видение по акциям компании на среднесрочный период, даже с учетом небольшого снижения прогноза по DPS 2021E (если выпуск акций пройдет до выплат), и эксперт оставляет в силе рекомендацию "покупать" с целевой ценой 1,1 руб. на июнь 2022 года (апсайд - 40%).

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