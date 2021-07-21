Рынок акций РФ утром продолжает восстановление вместе с миром, лидируют РусГидро и металлурги

Москва. 21 июля. Рынок акций РФ утром в среду продолжил коррекционное восстановление вместе с мировыми фондовыми площадками и вновь дорожающей нефтью (Brent нацелилась на $70 за баррель) после массовых распродаж в середине месяца; лидируют в росте акции "РусГидро" и металлургов.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3726,65 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1576,73 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,5%.

Доллар стоит 74,47 рубля (+0,1 рубля).

Подорожали акции "РусГидро" (+2,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +1% "префы").

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,3%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%).

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, российский рынок акций пока остается относительно слабым, что обусловлено окончанием дивидендного периода, приближением думских выборов и упавшей в последние дни нефтью, через призму которой западные инвесторы смотрят на российскую экономику и фондовый рынок.

Собственных идей на российском рынке нет, так что в дальнейшем он будет следовать за внешним фоном. От покупок акций "широким фронтом" следует воздержаться: с большой вероятностью будет еще как минимум один провал котировок. Наиболее пессимистичный краткосрочный взгляд сохраняется на бумаги нефтяного сектора, которые и при дорогой нефти выглядели слабо. Судя по динамике нефти Brent, возможен сценарий ее снижения ближе к $60 за баррель. Но это не исключает достижения $80 за баррель позднее, до конца года.

Драйвером роста черных металлургов в ближайшие дни может стать отчетность ММК и НЛМК, а сильные просадки будут выкупаться из-за высокой дивидендной доходности акций компаний сектора. В частности, те же ММК и НЛМК заплатят по итогам квартала около 4% дивидендной доходности, отмечает Антонов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев также констатирует, что негативные настроения ослабли и мировые рынки пытаются компенсировать недавнее падение. На российском рынке лучше остальных выглядят бумаги ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) на фоне впечатляющих финансовых результатов за второй квартал. Благодаря укреплению цен на нефть возобновился спрос на бумаги нефтегазового сектора. Актуальным диапазоном для индекса МосБиржи выступает коридор 3700-3740 пунктов, возможен уход к его верхней границе на фоне развития отскока на рынке нефти.

Из значимой статистики в среду ожидается публикация данных по изменению запасов нефти и бензина в США. Инвесторы также будут следить за отчетностью крупнейших компаний США: Johnson & Johnson, Coca-Cola, Baker Huges, Verizon, TI.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, в Гонконге рынок продолжает отыгрывать давление китайских властей на IT-сектор, что связано с попытками создать теневую банковскую систему. В самом Китае инвесторы охотно покупают бумаги технологичных компаний. Японский рынок акций прервал полосу снижения длиною в пять сессий. Инвесторы покупали цикличные акции, получившие наиболее сильный удар за прошедший период. Впереди длинные выходные, в течение которых стартуют олимпийские игры. Число выявленных случаев COVID-19 среди прибывающих уже достигло почти 70 человек. Данные по японской внешней торговле оказались довольно сильными.

Индексы акций в США во вторник выросли на 1,5-1,6% после падения рынка днем ранее. Участники рынка сфокусировались на отчетности компаний за второй квартал, при этом инвесторы оптимистично настроены в отношении восстановления экономики США, несмотря на сохраняющиеся ограничительные факторы, связанные с пандемией коронавируса, пишет Trading Economics.

В среду в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, но гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), но растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,5-1,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

Объем экспорта Японии в июне увеличился по итогам четвертого месяца подряд на фоне постепенного восстановления глобальной торговли после шока, вызванного пандемией COVID-19. Показатель подскочил на 48,6% относительно июня прошлого года (до 7,221 трлн иен) при прогнозах роста на 56,2%, по данным Trading Economics. В мае подъем составлял 49,6%.

Импорт Японии в июне повысился по итогам пятого месяца подряд - на 32,7% (до 6,838 трлн иен) при прогнозах роста на 29% после майского подъема на 27,9%.

Профицит торгового баланса Японии в июне составил 383,18 млрд иен по сравнению с дефицитом в размере 290,95 млрд иен за тот же месяц прошлого года. Средний прогноз экспертов равнялся 460 млрд иен. В первом полугодии 2021 года отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило 613,51 млрд иен, существенно сократившись по сравнению с дефицитом в 1,486 трлн иен за аналогичный период годом ранее.

Негативным фактором продолжают оставаться опасения, связанные с ростом случаев заболеваний COVID-19 в регионе, а также влиянием пандемии на мировую экономику, отмечают эксперты.

Нефть вернулась к росту после локальной просадки на данных о неожиданном росте запасов в США на минувшей неделе, цена Brent находится на $0,3 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $69,73 за баррель (+0,6% и +1,1% во вторник), сентябрьская цена WTI - $67,54 за баррель (+0,5% и +1,3% накануне).

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали на рост запасов сырья в США за минувшую неделю на 806 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение на 4,167 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 6,7 млн баррелей. Запасы бензина в США, как ожидается, сократились на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ГК "Самолет" (+7,7%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+6,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,8%), расписки Mail.ru (MOEX: MAIL) Group (+2,5%).

Выросли акции "Группы ЛСР" (+1,4%, до 744 рублей). "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) в рамках предложения по приобретению глобальных депозитарных расписок выкупит 34 млн 545 тыс. 672 GDR, предъявленных к выкупу, говорится в сообщении компании. Общая сумма выкупа составит $72,891 млн ($2,11 за одну GDR). Одна обыкновенная акция ЛСР равна 5 GDR компании, то есть текущая стоимость одной расписки составляет $1,998.

Подешевели бумаги ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-5%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,3% и -3,8% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,49 млрд рублей (из них 1,09 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 784,05 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 454,2 млн рублей на акции "АЛРОСА").