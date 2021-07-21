ПСБ рекомендует покупать акции Норникеля с целью 28455 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Норникеля" с целью 28455 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

"Мы нейтрально оцениваем операционные результаты "Норникеля", поскольку их снижение было ожидаемым, беря во внимание аварии на рудниках и остановку НОФ. Учитывая операционные результаты компании, мы ожидаем финансовую отчетность за 6 месяцев 2021г слабее, чем за 6 месяцев 2020г. Тем не менее, мы считаем, что у компании есть потенциал для роста на фоне восстановления производительности на простаивающих заводах (уже сейчас загружено 85% мощностей, а к октябрю, по словам менеджмента, будет достигнута отметка в 100%) и роста общемирового спроса на никель и медь. Мы рекомендуем покупать акции компании, целевой уровень - 28 455 руб./акцию", - отмечают эксперты ПСБ.

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