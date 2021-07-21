Цена нефти вряд ли покинет диапазон $68-70/барр. в ближайшей перспективе - ПСБ

Цена нефти вряд ли покинет диапазон $68-70/барр. в ближайшей перспективе, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Котировки нефти Brent во вторник внутри дня опускались краткосрочно ниже $67/барр., но смогли завершить торги выше, на сегодняшнее утро ближайший фьючерс торгуется по $69/барр. Тем не менее, новостной фон не складывается для сырья гладко: данные от API по запасам вышли вразрез с ожиданиями рынка. Так, запасы сырой нефти на 0,8 млн барр., запасы бензина выросли на 3,3 млн барр., а запасы дистиллятов упали на 1,2 млн барр. Такая статистика ставит под вопрос эффективность автомобильного сезона в США и повышает риски негативного воздействия дельта-штамма коронавируса на спрос. В среду в фокусе статистика от Минэнерго США. Если она также выйдет слабой, то нефть получит дополнительный повод для снижения. Но в целом мы пока не меняем ожидаемый на сегодня диапазон $68-70/барр.", - отмечает Крылова.

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