Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,0-76,5 руб./$1 - "Альфа Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,2-75,0 руб./$1 и на уровне 87,4-88,2 руб./EUR1, говорится в комментарии управляющей компании "Альфа Капитал".

"Продемонстрировав восстановление позиций после снижения в понедельник, отечественная валюта остается на стабильном уровне за счет слегка подросших котировок нефти (баррель марки Brent торгуется на уровне $69). В дальнейшем вероятно, что динамика валют будет относительно спокойной. Инвесторы более прагматично оценивают выходящие экономические данные, но пока не демонстрируют высокого интереса к рисковым активам. Динамика пандемии и потребительского спроса на сырьевые товары будут определяющими для курса российского рубля. Фактором поддержки выступит наступление налогового периода, когда компании-экспортеры перечисляют в бюджет НДС, налог на прибыль и акцизы. В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться на уровне 74,2-75,0 в паре с долларом и в диапазоне 87,4-88,2 в паре с европейской валютой", - пишет аналитик Денис Бадьянов.

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