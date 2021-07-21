Идея дня: акции Nordea продолжат демонстрировать динамику лучше рынка в ожидании дивидендов - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции Nordea продолжат демонстрировать динамику лучше рынка в ожидании 8% дивидендов, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Nordea сообщила о чистой прибыли на 17% выше консенсус-прогноза благодаря высоким чистым процентным и комиссионным доходам, хорошему контролю над расходами и снижению потерь по кредитам. Руководство подтвердило свое намерение распределить 0,72 евро на акцию после снятия регуляторных ограничений, а также планирует начать выкуп акций. Акции Nordea продолжат в среду демонстрировать динамику лучше рынка в ожидании 8% дивидендов", - отмечают аналитики инвестиционной платформы.

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