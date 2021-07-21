Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут инфляция в России и запасы нефти в США:

- В России в центре внимания будет еженедельная статистика по инфляции (19:00 МСК).

- В США выйдут официальные данные по запасам углеводородов в хранилищах (17:30 МСК) и отчёт по заявкам на ипотеку.

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