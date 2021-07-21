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21 июля 2021 года 10:01

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 21 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов во вторник, набрав более 1,5%, после падения рынка днем ранее. Участники рынка сфокусировались на отчетности компаний за второй квартал, при этом инвесторы оптимистично настроены в отношении восстановления экономики США, несмотря на сохраняющиеся ограничительные факторы, связанные с пандемией коронавируса. Опубликованные во вторник статистические данные указали на существенно больший, чем ожидалось, рост числа новостроек в США в минувшем месяце.

Число домов, строительство которых было начато в США в июне, увеличилось на 6,3% относительно предыдущего месяца и составило 1,643 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это максимальный показатель за последние три месяца. Согласно пересмотренным данным, в мае количество новостроек составляло 1,546 млн (рост за месяц на 2,1%), а не 1,572 млн (повышение на 3,6%), как было объявлено ранее. Средний прогноз аналитиков предполагал увеличение показателя в прошлом месяце на 1,2% с объявленного прежде майского уровня.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду движутся без единой динамики на фоне роста американского рынка акций днем ранее и позитивной статистики из Японии. Между тем негативным фактором продолжают оставаться опасения, связанные с ростом случаев заболеваний COVID-19 в регионе, а также влиянием пандемии на мировую экономику, отмечают эксперты. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,54%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК увеличился на 0,6%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК потерял 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:24 МСК поднялся на 0,9%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в среду утром на фоне данных о неожиданном росте запасов в США на минувшей неделе. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в среду составила $69,14 за баррель, что на 0,3% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 1,1% - до $69,35 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $66,98 за баррель, что на 0,33% ниже итогового значения вторника. Накануне стоимость этих контрактов выросла на 1,3% - до $67,2 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали на рост запасов сырья в США за минувшую неделю на 806 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение на 4,167 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 6,7 млн баррелей. Запасы бензина в США, как ожидается, сократились на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла на четверть по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,963 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,014 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 июля снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 719,9 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Почта России-001Р-10" (+0,98%), "АФК Система-1P-19" (+0,47%) и "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "Совкомбанк БО-П01" (-0,37%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,31%) и "ТМК-001P-02" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 55,33% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-450R на 553,275 млн рублей. Номинальный объем выпуска - 1 млрд рублей. Срок обращения - 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,8% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,95% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июля. Техразмещение запланировано на 28 июля.

ООО "Микрофинансовая компания "Вэббанкир" установила ставку 1-го купона облигаций 1-й серии объемом 300 млн рублей на уровне 12,75% годовых. Срок обращения выпуска - 3,5 года. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение начиная с 31-го купона. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 22 июля по закрытой подписке. Ранее эмитент на долговой рынок не выходил.

"Синара - транспортные машины" (СТМ) 21 июля планирует провести сбор заявок на "зеленые" облигации серии 001Р-02 на 10 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Ориентир ставки 1-го купона - премия 175-200 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение запланировано на 28 июля.

ООО "РЕСО-лизинг" 22 июля планирует начать размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-П-19 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,3% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

УК "Голдман групп" (Красноярский край) 27 июля начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых и установлена на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Начиная с 28-го купонного периода предусмотрено частично-досрочное погашение. Заем будет размещаться по открытой подписке в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет. В декабре 2020 года Банк России также зарегистрировал дебютный 5-летний выпуск облигаций компании серии 001Р-01, однако до сих пор на долговой рынок эмитент не выходил.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 15-16-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 6,15% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8,5% годовых. Ставка 3-18-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа, равная 0,65 процентного пункта. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена оферта через 4,5 года с исполнением в августе 2022 года.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) выставило оферту на приобретение облигаций серии БО-П01. Период предъявления бумаг - с 4 по 6 августа. Дата приобретения - 31 августа. Цена приобретения - 100% от номинала. Компания завершила размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 100 млн рублей в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-36-го купонов. Купоны ежемесячные.


Опубликовано: /Финмаркет/
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