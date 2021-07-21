Рынок акций РФ начнет торги в среду, скорее всего, у отметки 3700п - "Алор Брокер"

Рынок акций РФ начнет торги в среду, скорее всего, у отметки 3700 пунктов, полагает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Слабость российского рынка акций обусловлена окончанием дивидендного периода, приближением думских выборов и, наверное самое главное, падением нефти, через призму которой западные инвесторы смотрят на российскую экономику и фондовый рынок", - отмечает эксперт.

Внешний фон на утро среды, по мнению Антонова, выглядит нейтральным: американские фьючерсы торгуются около уровней закрытия вторника, а вот нефть снова припадает, теряя 0,5%, и не решаясь уйти выше $70 за баррель.

"При таком раскладе откроемся мы недалеко от отметки 3700 пунктов, где закрывались вчера. Собственных идей на рынке нет, так что в дальнейшем мы будем следовать за внешним фоном. Хочется предостеречь от покупок акций широким фронтом: с большой вероятностью мы увидим еще как минимум один провал котировок", - предупреждает аналитик.

Наиболее пессимистичный краткосрочный взгляд у эксперта на бумаги нефтяного сектора, которые и при дорогой нефти выглядели слабенько. "Судя по динамике нефти, возможен сценарий ее снижения ближе к $60 за баррель. Но это не исключает достижения $80 за баррель позднее, до конца года", - прогнозирует Антонов.

Эксперт "Алор Брокер" ждет подъема акций черных металлургов. "Драйвером их роста в ближайшие дни может стать отчетность "ММК" и "НЛМК", а сильные просадки будут выкупаться из-за высокой дивидендной доходности акций компаний сектора. В частности, ждем, что те же "ММК" и "НЛМК" заплатят по итогам квартала около 4% дивидендной доходности", - указывает стратег.

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