Сильный доллар и рост запасов в США давят на котировки нефти - "Открытие Брокер"

Сильный доллар и рост запасов в США давят на котировки нефти, отмечается в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.

"Сырьевые контракты остаются под давлением. Сильный доллар вкупе с рисками возвращения экономических и социальных ограничений создают негативную картину для прогнозирования среднесрочного спроса. Нефть получила дополнительный негатив со стороны американской статистики. API сообщает, что на неделе до 16 июля коммерческие запасы нефти в США выросли на 806 тыс. бар. Запасы бензина увеличились на 3,3 млн бар., а дистиллятов упали на 1,2 млн бар.", - отмечает эксперт.

По мнению Кочеткова, в последнем случае можно говорить о влиянии повышенного спроса на авиационное топливо, которое также относится к дистиллятам. Согласно прогнозу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 6,7 млн бар., а также падение запасов бензина на 1,1 млн бар. и дистиллятов на 0,6 млн бар. В опросе Reuters также указаны ожидания снижения запасов нефти на 4,5 млн бар. Впрочем, довольно часто отчёты API и Минэнерго могут отличаться на коротких промежутках времени, подчеркивает аналитик.

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