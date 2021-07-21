Индекс Мосбиржи начнет торги в среду со снижения на 0,1-0,3% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги в среду со снижения на 0,1-0,3%, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3690-3700 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3680, 3660 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3720, 3740 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет некоторое утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он способен временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 3700 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании.

По мнению Манжоса, во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Заметное влияние на локальный рынок акций способна оказать вечерняя публикация еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

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