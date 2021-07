Фондовый рынок США уверенно вырос, Brent - $68,91 за баррель

Фондовый рынок США уверенно вырос после падения накануне. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики. Цены на нефть снижаются на фоне данных API, Brent торгуется на уровне $68,91 за баррель.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов во вторник, набрав более 1,5%, после падения рынка днем ранее. Участники рынка сфокусировались на отчетности компаний за второй квартал, при этом инвесторы оптимистично настроены в отношении восстановления экономики США, несмотря на сохраняющиеся ограничительные факторы, связанные с пандемией коронавируса, пишет Trading Economics.

Опубликованные во вторник статистические данные указали на существенно больший, чем ожидалось, рост числа новостроек в США в минувшем месяце.

Число домов, строительство которых было начато в США в июне, увеличилось на 6,3% относительно предыдущего месяца и составило 1,643 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это максимальный показатель за последние три месяца. Согласно пересмотренным данным, в мае количество новостроек составляло 1,546 млн (рост за месяц на 2,1%), а не 1,572 млн (повышение на 3,6%), как было объявлено ранее.

Средний прогноз аналитиков предполагал увеличение показателя в прошлом месяце на 1,2% с объявленного прежде майского уровня, свидетельствуют данные опросов Trading Economics и MarketWatch.

Ряд акций, существенно подешевевших в понедельник, уверенно выросли в цене во вторник. Цена бумаг United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. увеличилась на 6,6%, Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. - на 5,5%, American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. - на 8,4%.

Котировки акций Royal Caribbean Group выросли на 7,7%, капитализация Carnival Corp. (SPB: CCL) увеличилась на 7,5%.

Во вторник также подорожали бумаги крупных американских банков: акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) прибавили 1,9%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - 2,1%.

Цена бумаг Halliburton Co. (SPB: HAL) увеличилась на 3,7%. Американская нефтесервисная компания во втором квартале вернулась на прибыльный уровень, ее размер в расчете на акцию превзошел прогноз.

Акции International Business Machines (SPB: IBM) (IBM) выросли на 1,5%. Компания увеличила выручку во втором квартале 2021 года на 3% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Рост выручки был отмечен по итогам второго квартала подряд, что воодушевило инвесторов, поскольку в предыдущие четыре квартала показатель падал. За последние 34 квартала до начала текущего года IBM фиксировала снижение выручки в годовом выражении 30 раз, пишет MarketWatch.

Бумаги Nasdaq Inc. (SPB: NDAQ) прибавили в цене 2,1%. Биржевой оператор планирует выделить свою рыночную площадку для акций частных компаний в отдельный сегмент в партнерстве с группой американских банков, включая Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. и Morgan Stanley (SPB: MS), пишет газета The Wall Street Journal.

Акции Comcast Corp. (SPB: CMCSA) подорожали на 0,8%. Главный исполнительный директор компании Брайан Робертс и председатель совета директоров ViacomCBS Inc. (SPB: VIAC) Шари Редстоун обсудили возможность партнерства в области стриминга на международных рынках, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Котировки акций ViacomCBS выросли на 2,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 549,95 пункта (1,62%) и составил 34511,99 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 64,57 пункта (1,52%), поднявшись до 4323,06 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 223,89 пункта (1,57%) и составил 14498,88 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду движутся без единой динамики на фоне роста американского рынка акций днем ранее и позитивной статистики из Японии.

Между тем негативным фактором продолжают оставаться опасения, связанные с ростом случаев заболеваний COVID-19 в регионе, а также влиянием пандемии на мировую экономику, отмечают эксперты.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:31 мск вырос на 0,6%.

В том числе существенно повышаются котировки акций автомобильных компаний Suzuki Motor (+4%), Hino Motors (+3,4%) и Isuzu Motors (+2,9%), а также Pansonic (+2,6%).

Также дорожают бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (+0,2%) и производителя потребительской электроники Sony (+2,3%).

Между тем рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing снижается на 1,1%.

Объем экспорта Японии в июне увеличился по итогам четвертого месяца подряд на фоне постепенного восстановления глобальной торговли после шока, вызванного пандемией COVID-19. Показатель подскочил на 48,6% относительно июня прошлого года и составил 7,221 трлн иен, свидетельствуют данные министерства финансов страны. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 56,2%, по данным Trading Economics. В мае подъем составлял 49,6%.

Импорт Японии в июне повысился по итогам пятого месяца подряд - на 32,7%, до 6,838 трлн иен. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 29%. В мае показатель вырос на 27,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 мск увеличился на 0,6%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%.

В том числе значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций сети ресторанов Haidilao International Holding (-3,7%), производителя спортивной продукции Anta Sports Products (-3,5%), интернет-компаний Meituan (-2,4%) и Tencent Holdings (-1,7%), выпускающей потребительскую электронику Xiaomi Corp. (-2,2%).

Между тем растет стоимость бумаг производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+6,1%), AAC Technologies Holdings Inc. (+0,8%), выпускающей электромобили BYD Co. (+5,4%) и производителя автомобилей на традиционных двигателях Geely Automobile Holdings (+2,4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 мск потерял 0,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,5%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - выросла на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:24 мск поднялся на 0,9%.

Розничные продажи в Австралии в июне сократились на 1,8% относительно предыдущего месяца. Это первое падение показателя с февраля, обусловленное возобновлением действия карантинных мер в ряде штатов страны. Аналитики ожидали менее значительного снижения - на 0,4%. В мае показатель повысился на 0,4%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросли на 1,3% и 1,1% соответственно.

Цена бумаг Oil Search увеличилась на 4%. Днем ранее компания отказалась от предложения о слиянии с Santos Ltd., в результате которого могло быть создано предприятие с рыночной стоимостью 22 млрд австралийских долларов ($16,1 млрд).

Oil Search является крупнейшей нефтедобывающей компанией в Папуа-Новой Гвинее и владельцем миноритарной доли в проекте PNG LNG, оператором которого является Exxon Mobil Corp. Santos является одним из инвесторов проекта. Oil Search также принадлежат неосвоенные запасы нефти на Аляске.