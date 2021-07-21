Утренние прогнозы: вероятно нейтральное начало торгов акциями РФ в среду

Аналитики предполагают нейтральное начало фондовых торгов в России в среду на сложившемся к утру внешнем фоне.

BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон в среду с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,05%, нефть Brent снижается на 0,7% и находится в районе $68,8.С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет чуть выше уровня 3700 пунктов. Об ухудшении ситуации можно будет вновь говорить при закреплении индекса Мосбиржи ниже 3685-3700 пунктов".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3690-3700 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3680, 3660 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3720, 3740 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет некоторое утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он способен временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 3700 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон на утро среды выглядит нейтральным. При таком раскладе откроемся мы недалеко от отметки 3700 пунктов, где закрывались вчера. Собственных идей на рынке нет, так что в дальнейшем мы будем следовать за внешним фоном. Хочется предостеречь от покупок акций широким фронтом: с большой вероятностью мы увидим еще как минимум один провал котировок. Наиболее пессимистичный краткосрочный взгляд на бумаги нефтяного сектора, которые и при дорогой нефти выглядели слабенько".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акци ростом на 0,4%".