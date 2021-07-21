21 июля 2021 года 09:43
Утренние прогнозы: вероятно нейтральное начало торгов акциями РФ в среду
Аналитики предполагают нейтральное начало фондовых торгов в России в среду на сложившемся к утру внешнем фоне.
BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон в среду с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,05%, нефть Brent снижается на 0,7% и находится в районе $68,8.С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет чуть выше уровня 3700 пунктов. Об ухудшении ситуации можно будет вновь говорить при закреплении индекса Мосбиржи ниже 3685-3700 пунктов".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3690-3700 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3680, 3660 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3720, 3740 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет некоторое утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он способен временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 3700 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон на утро среды выглядит нейтральным.
При таком раскладе откроемся мы недалеко от отметки 3700 пунктов, где закрывались вчера. Собственных идей на рынке нет, так что в дальнейшем мы будем следовать за внешним фоном. Хочется предостеречь от покупок акций широким фронтом: с большой вероятностью мы увидим еще как минимум один провал котировок.
Наиболее пессимистичный краткосрочный взгляд на бумаги нефтяного сектора, которые и при дорогой нефти выглядели слабенько".
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акци ростом на 0,4%".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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21 июля 2021 года 17:18
"Норникель" остается топ-акцией в секторе, отмечается в обзоре Альфа-банка.
Компания "Норильский никель" представила во вторник операционные результаты за 2К21. На взгляд эксперта банка Бориса Красноженова, цифры по-прежнему отражают временное прекращение работ на двух рудниках: добыча на... читать дальше
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21 июля 2021 года 16:31
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" 21 июля, до открытия торгов, Moderna заменит Alexion Pharmaceuticals Inc. в индексе S&P 500. На торговой сессии, предшествующей... читать дальше
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21 июля 2021 года 15:46
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4300-4360 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".
"Технически индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка совершил резкий... читать дальше
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21 июля 2021 года 15:40
Москва. 21 июля. Доллар слегка повышается, евро незначительно дешевеет на "Московской бирже" в среду днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. читать дальше
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21 июля 2021 года 15:20
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Как отмечают эксперты, компания 3... читать дальше
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21 июля 2021 года 14:50
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "Газпром нефти" с целью 450 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,9%, стоп-приказ: 410 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Эксперты отмечают, что в... читать дальше
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21 июля 2021 года 14:22
Акции Netflix будут опережать динамику широкого рынка во II полугодии 2021г, полагает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.
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21 июля 2021 года 13:50
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21 июля 2021 года 13:25
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"ЦБ РФ в эту пятницу проведет заседание по монетарной политике, на котором регулятор, вероятно, поднимет ключевую... читать дальше
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21 июля 2021 года 12:52
Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Johnson & Johnson с прогнозной ценой $181,95 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,35% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.
" 21 июля Johnson & Johnson представит отчетность за 2К21г. Скорее всего, J&J не удивит инвесторов... читать дальше
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21 июля 2021 года 12:24
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 74-75 руб./$1 в ближайшей перспективе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Курс USD/RUB во вторник снизился до 74,3 руб./$1, сегодня он растет на 0,3% и находится около 74,45 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно.... читать дальше
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21 июля 2021 года 12:00
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" с целевой ценой 1,1 руб. за штуку на июнь 2022 года, что предполагает рост на 40%, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Генерирующая компания "РусГидро" объявила о будущем SPO акций для приобретения дальневосточных активов... читать дальше
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21 июля 2021 года 11:41
Москва. 21 июля. Рынок акций РФ утром в среду продолжил коррекционное восстановление вместе с мировыми фондовыми площадками и вновь дорожающей нефтью (Brent нацелилась на $70 за баррель) после массовых распродаж в середине месяца; лидируют в росте акции "РусГидро" и металлургов. читать дальше
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21 июля 2021 года 11:39
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Норникеля" с целью 28455 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.
"Мы нейтрально оцениваем операционные результаты "Норникеля", поскольку их снижение было ожидаемым, беря во внимание аварии на рудниках и остановку НОФ. Учитывая... читать дальше
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21 июля 2021 года 11:15
Атон" подтверждает рейтинг акций "Норникеля" на уровне "выше рынка", говорится в комментарии инвесткомпании.
"Снижение объемов производства "Норникелем" во 2К21 в целом соответствует ожиданиям рынка, учитывая ранее опубликованные компанией данные о ходе восстановлении рудника. Фактические... читать дальше
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