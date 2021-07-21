Индекс Мосбиржи откроет торги в среду на уровне чуть выше 3700п - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торги в среду на уровне чуть выше 3700 пунктов, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,05%, нефть Brent снижается на 0,7% и находится в районе $68,8.С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет чуть выше уровня 3700 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании.

На взгляд Карпунина, локально на российском рынке пока нет своей внутренней истории. Внешний фон играет определяющую роль при определении направления движения. Без отскока рынка США российские индексы вчера вполне могли бы закрыться на отрицательной территории. И лишь после того, как стало понятно, что за океаном началось очередное активное восстановление, появился спекулятивный спрос и в российских фишках.

По мнению эксперта, об ухудшении ситуации можно будет вновь говорить при закреплении индекса Мосбиржи ниже 3685-3700 пунктов. При таком раскладе следующие цели коррекции придется сместить в область поддержки 3600-3620 пунктов.

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