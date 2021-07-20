Рубль вечером несколько усилил рост к доллару и евро на фоне нефти, восстанавливающейся после падения накануне

Москва. 20 июля. Доллар и евро несколько ускорили темпы снижения на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне нефти, корректирующейся вверх после обвала в начале недели.

Курс доллара США составил 74,44 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 21 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,66 руб./EUR1, подешевев на 41 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 30 копеек - до 80,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах на фоне растущей нефти. Котировки нефти корректируются вверх после того, как по итогам торгов понедельника сорт нефти Brent подешевел на 6,8%, WTI - на 7,5%. При этом падение Brent стало максимальным с марта, WTI - с сентября прошлого года, сообщает MarketWatch.

Падение нефти происходило на фоне сделки ОПЕК+, а также очередной волны беспокойства, связанного с растущей заболеваемостью COVID-19 в мире.

Страны ОПЕК+ в минувшие выходные приняли решение об ускоренном возвращении на рынок объемов нефти, добыча которой была урезана с мая 2020 года. С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки до полного свертывания сокращений.

Министры продолжат встречаться каждый месяц в течение всего срока действия соглашения и, оценивая ситуацию, определять объемы добычи на следующий месяц, стремясь отказаться от ограничений к сентябрю 2022 года.

Быстрое распространение нового штамма коронавируса "дельта" способствовало увеличению заболеваемости во многих регионах мира - от Азии до Европы, и эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое может ограничить спрос на нефть.

Так, США уже рекомендовали своим гражданам не посещать Великобританию и Индонезию, где заболеваемость COVID-19 выросла.

Трейдеров также беспокоит, что заболеваемость растет в развитых странах с высокими уровнями вакцинированности населения, отмечают эксперты National Bank of Australia (NAB), слова которых приводит Dow Jones. Это подтверждает мнение о том, что, хотя вакцинированные люди защищены от тяжелого течения заболевания, они могут быть переносчиками вируса, отмечают в NAB.

Франция вступила в четвертую волну пандемии COVID-19, заявил в понедельник представитель французского правительства Габриэль Атталь, слова которого приводят местные СМИ. Представитель правительства призвал сделать все возможное, чтобы не допустить того, чтобы эта волна стала "более разрушительной", чем предыдущие. По словам Атталя, за последнюю неделю заболеваемость во Франции выросла на 125%, а 80% выявляемых случаев представляют собой особенно опасный штамм "дельта".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник заявил, что намерен с конца сентября обязать ночные клубы и организаторов массовых мероприятий в Англии впускать только полностью вакцинированных от COVID-19 посетителей. Правительство Великобритании с понедельника отменило все внутренние ограничения, связанные с коронавирусом.

Тем временем, опубликованные во вторник статистические данные указали на существенно больший, чем ожидалось, рост числа новостроек в США в минувшем месяце. Число домов, строительство которых было начато в США в июне, увеличилось на 6,3% относительно предыдущего месяца и составило 1,643 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это максимальный показатель за последние три месяца. Средний прогноз аналитиков предполагал увеличение показателя в прошлом месяце на 1,2%, свидетельствуют данные опросов Trading Economics и MarketWatch.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник подросла на 1,2% - до $69,45 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 1,14% - до $67,18 за баррель. Срок действия августовских фьючерсов истекает с закрытием рынка во вторник.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник рубль умеренно укрепляется к доллару и частично отыгрывает потери понедельника в паре с евро. "Котировки нефти Brent, потерявшие по итогам понедельника почти 6,8%, также немного подрастают на фоне общего снижения волатильности по сравнению с теми уровнями, которые наблюдались в понедельник. Хотя отдельные аспекты соглашения ОПЕК+ озвучивались информагентствами еще на прошлой неделе и не стали сюрпризом для рынка, увеличение референтной базы с мая 2022 года для пяти участников соглашения сразу на 1,63 млн баррелей в сутки могло стать для участников рынка новым фактором, способным повлиять на их отношение к перспективам нефти. На решение ОПЕК+ наложилась волатильность в США, которая начала расти еще в пятницу на фоне опасений, связанных со статистикой по заболеваемости, и продолжила расти в понедельник", - отмечает Беспалов.

Тем не менее, по словам аналитика, во вторник ситуация на рынках несколько стабилизировалась, хотя новые всплески волатильности не исключены. "Что касается рубля, то можно говорить о том, что российская валюта перенесла снижение интереса к риску относительно спокойно и во вторник торгуется без заметных колебаний. Участники рынка продолжают ждать решения по ставке от Банка России в эту пятницу. Полагаю, что есть предпосылки для увеличения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, хотя не исключаю и более осторожных действий российского регулятора", - говорит Беспалов.

Банк России во вторник, 20 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 419 млрд рублей (при лимите 1,24 трлн и спросе 419 млрд рублей) в среднем по ставке 5,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 13 июля, банки разместили 590,9 млрд рублей (при лимите 1,4 трлн и спросе 590,9 млрд рублей) в среднем по ставке 5,47% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 20 июля провел доразмещение 47-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 1 млрд 545,1 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 июля на 14,47 копейки, до 74,491 руб./$1, и увеличил курс евро на 16,3 копейки, до 87,7727 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 1,27 копейки по отношению к понедельнику и составил 74,4886 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 3,42 копейки и составил 74,5202 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 340,293 млн, из которых $721,093 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 619,2 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 6,04 копейки, до 87,766 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 15,4 копейки и составил 87,7473 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR526,875 млн, из которых EUR170,217 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR356,658 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6,0% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 11 б.п. - до 6,11% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 8 б.п. - до 6,29%, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 5 б.п. каждая - до 6,81% и 6,88% соответственно.