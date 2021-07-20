.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ во вторник отскочил выше 3700п по индексу Мосбиржи на фоне общемировой коррекции
.
ГЛАВНОЕ
S&P подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-/A-3"
S&P подтвердило рейтинги РФ "BBB-/A-3". По мнению агентства, позитивное влияние на рейтинги оказывают приверженность РФ консервативной макроэкономической политики, низкий уровень госдолга и гибкая денежно-кредитная политика
 
Конфискацию включат в статьи УК о валютных операциях
Законопроект Минфина о применении конфискации имущества в качестве наказания еще по нескольким статьям Уголовного кодекса получил положительное заключение Минэкономразвития, пишут "Известия". Документом предлагается распространить эту меру на...
 
Правительство планирует ужесточить протекционистские требования в госзаказе
Белый дом планирует ужесточить протекционистские требования в госзаказе, распространив их на закупки у единственного поставщика, пишет "Коммерсант". Поручение об этом промышленный вице-премьер и идеолог импортозамещения в госзаказе Юрий Борисов дал...
 
Картой системы "Мир" можно расплатиться через Apple Pay
Картой системы "Мир" нескольких крупных российских банков теперь можно расплатиться через Apple Pay - то есть айфоном или большинством других устройств компании, не используя при этом саму карту. До этого карты национальной платежной системы можно...
 
20 июля 2021 года 19:12

Рынок акций РФ во вторник отскочил выше 3700п по индексу Мосбиржи на фоне общемировой коррекции

Москва. 20 июля. Рынок акций РФ во вторник отскочил выше 3700 пунктов по индексу МосБиржи на фоне общемировой коррекции (выросли индексы в Европе и США, нефть Brent отыграла отметку $69 за баррель) после нескольких дней снижения из-за опасений относительно раннего ужесточения монетарной политики Федрезерва, роста числа инфицированных COVID-19 в разных регионах и решения ОПЕК+ наращивать добычу нефти.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3704,4 пункта (+0,3%, в течение торгов индикатор опускался к 3680 пунктам), индекс РТС - 1567,28 пункта (+0,5%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 2,5%.

Доллар просел до 74,45 рубля (-0,2 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,2%), "Мосбиржи" (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6% и +1,8% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,8%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Производство электростанций ПАО "РусГидро" в апреле-июне с учетом "Богучанской ГЭС" (MOEX: BGES) составило 39,56 млрд кВт.ч, что на 1,9% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщила компания.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -1,5% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

"Норильский никель" во втором квартале 2021 года произвел 548 тыс. тройских унций палладия, что на 28% ниже предыдущего периода, сообщила компания во вторник. Выпуск палладия за полугодие (1,314 млн унций) при этом на 3% выше уровня годичной давности. Производство платины упало за квартал на 27%, до 134 тыс. унций, за полугодие - на 1%, до 318 тыс. унций.

Снижение объясняется временной приостановкой работы двух подземных рудников "Октябрьский" и "Таймырский" Норильского дивизиона после подтопления, а также Норильской обогатительной фабрики после аварии.

Как отмечают аналитики Альфа-банка, самые большие опасения вызывает неопределенность по поводу стремительного распространения нового, более опасного дельта-штамма коронавируса в Азии и Европе и новых локдаунов. Весь мир следит за Великобританией, которая с начала недели полностью отказалась от ограничений, в то время как количество новых инфицированных выросло до 50 тыс. человек в сутки за прошедшие выходные. В этой ситуации Великобритания сможет продемонстрировать всему миру, насколько эффективна вакцинация в борьбе с пандемией.

На фоне неопределенного внешнего фона акции российских компаний на этой неделе будут испытывать дополнительное давление, связанное с резким снижением цены на нефть и укреплением курса доллара. Инвесторы будут уходить в защитные активы, причем при текущей конъюнктуре рынка привлекательными выглядят производители золота и сельскохозяйственной продукции. Любые негативные новости по поводу пандемии могут вызвать интерес к ритейлу и технологическому сектору, полагают эксперты.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, российский рынок после четырех дней снижения перешел во вторник к осторожному росту. Индекс S&P 500 последние четыре торговые сессии также закрывался в "минусе". Причиной такого синхронного падения может быть новый всплеск заболеваемости COVID-19 в США, несмотря на 70%-ную вакцинацию населения. Возможно, скоро будет пересмотр прогнозов по темпам восстановления экономики США и потребления нефти. И пока массовый инвестор думает о полетах американских миллиардеров в космос, фонды могут фиксировать прибыль перед новым обвалом рынка. Это только один из вариантов развития событий. Ранее в этом году все просадки на рынках выкупались, возможно, и в этот раз активы покажут дальнейший подъем, отмечает эксперт.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, распространение индийского штамма коронавируса (дельта-вариант) угрожает новыми локдаунами. Экономические показатели ключевых экономик мира замедляются, в то время как перспектива использования монетарных стимулов ограничивается высокой инфляцией. Однако поводов для дальнейшего падения нефти высокими темпами, как в понедельник, сейчас нет, уже наметился отскок вверх. Фьючерсы на Brent нашли поддержку на отметке $68 за баррель, еще более сильная зона торможения распложена ближе к $64,5-65,5 за баррель.

Тем временем, не все аналитики расценивают новое соглашение ОПЕК+ как негатив для нефти. Специалисты Goldman Sachs заявили, что теперь могут даже повысить свои прогнозы по Brent. Банк позитивно оценивает тот факт, что ОПЕК+ фокусируется на "сохранении узкого рынка физических поставок при одновременном прогнозировании будущих мощностей и торможении конкурирующих инвестиций". В результате летний прогноз Brent на уровне $80 за баррель может быть повышен на $2, а прогноз на следующий год на уровне $75 за баррель - на $5, отмечает Галактионов.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, достижение соглашения картелем ОПЕК+ делает прозрачным его политику на полтора года, что позволяет строить планы как нефтедобытчикам, так и среднесрочным инвесторам. Поэтому данное соглашение - скорее позитив для рынка. В ближайшее время нефть Brent вернется выше $70 за баррель.

Тем не менее, в целом картина по индексу МосБиржи пока негативная: индикатор сильно пробил вниз восходящий канал. Поэтому увлекаться покупками не рекомендуется, учитывая слабость нефти (как минимум окончание ее восходящего тренда) и приближение думских выборов, можно ждать, что нерезиденты продолжат сокращать вложения в российские акции. Повышение же в пятницу ключевой ставки ЦБ РФ сильно сократит приток новых средств частных инвесторов на фондовый рынок, да и многие корпоративные инвесторы могут начать увеличивать долю облигаций в своих портфелях, считает Антонов.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов вслед за США (японский Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), в Европе к вечеру индексы выросли (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,5-0,8%), также отскакивают Штаты (индекс S&P 500 подрос на 1,5%).

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85% годовых по итогам пятнадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Как отмечает Trading Economics, многие эксперты ожидали снижения ставки после того, как НБК сократил нормативы обязательных резервов для банков на 0,5 процентного пункта, высвободив 1 трлн юаней ($154 млрд).

Цены производителей (индекс PPI) в Германии в июне 2021 года подскочили на 8,5% в годовом выражении, что стало максимальным ростом более чем за 39 лет - с января 1982 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 8,4%, сообщает Trading Economics.

В США число новостроек в июне увеличилось на 6,3% относительно предыдущего месяца и составило 1,643 млн в пересчете на годовые темпы (максимум за 3 месяца). Средний прогноз аналитиков предполагал увеличение показателя в прошлом месяце на 1,2% с объявленного прежде майского уровня, свидетельствуют данные опросов Trading Economics и MarketWatch.

На нефтяном рынке вечером во вторник Brent локально проваливалась к $67,4 за баррель, но с открытием американских бирж игроки разогрели котировки выше $69 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $69,44 за баррель (+1,2% и -6,8% накануне), августовская цена WTI - $67,11 за баррель (+1% и -7,5% в понедельник).

Падение стоимости нефти Brent в понедельник стало максимальным с марта, WTI - с сентября прошлого года, сообщает MarketWatch.

Быстрое распространение нового штамма коронавируса "дельта" способствовало увеличению заболеваемости во многих регионах мира - от Азии до Европы, и эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое может ограничить спрос на нефть. Так, США уже рекомендовали своим гражданам не посещать Великобританию и Индонезию, где заболеваемость COVID-19 выросла.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+12,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6,1%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+5,8%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+5,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+4,9%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+4,2% и +4,5% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,7%).

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ПАО "СИБУР Холдинг" о приобретении 100% голосующих акций АО "ТАИФ", выдав компании предписание о выполнении ряда обязательных условий, сообщил регулятор.

Как сообщалось, в конце апреля крупнейшие нефтехимические холдинги России - "СИБУР" и татарстанский "ТАИФ" - объявили о планах объединить активы. Основными нефтегазохимическими активами "ТАИФа" являются "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) и "Казаньоргсинтез".

Подешевели бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-19,8% и -13,6% "префы"), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-6,2%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2,9%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (-2,9%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,03 млрд рублей (из них 9,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,78 млрд рублей на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) и 6,27 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 июля 2021 года 17:18
Норникель остается топ-акцией в секторе - Альфа-банк
"Норникель" остается топ-акцией в секторе, отмечается в обзоре Альфа-банка. Компания "Норильский никель" представила во вторник операционные результаты за 2К21. На взгляд эксперта банка Бориса Красноженова, цифры по-прежнему отражают временное прекращение работ на двух рудниках: добыча на...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 16:31
Покупки акций Moderna при коррекциях от текущих максимумов интересны на долгосрочную перспективу - "Фридом Финанс"
Покупки акций Moderna Inc. при коррекциях от текущих исторических максимумов интересны на долгосрочную перспективу, считает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. " 21 июля, до открытия торгов, Moderna заменит Alexion Pharmaceuticals Inc. в индексе S&P 500. На торговой сессии, предшествующей...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 15:46
Индекс S&P 500 проведет торги в среду, вероятно, в диапазоне 4300-4360п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4300-4360 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка совершил резкий...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 15:40
Рубль днем почти не меняется к доллару и евро в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке
Москва. 21 июля. Доллар слегка повышается, евро незначительно дешевеет на "Московской бирже" в среду днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке.    читать дальше
.
21 июля 2021 года 15:20
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Activision Blizzard с целью $98
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Activision Blizzard Inc. с целью $98 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: $88, говорится в комментарии инвестиционной компании. Как отмечают эксперты, компания 3...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 14:50
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Газпром нефти с целью 450 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "Газпром нефти" с целью 450 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,9%, стоп-приказ: 410 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что в...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 14:22
Акции Netflix будут опережать динамику широкого рынка во II полугодии 2021г - "Фридом Финанс"
Акции Netflix будут опережать динамику широкого рынка во II полугодии 2021г, полагает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Ведущий стриминг-сервис Netflix Inc. опубликовал в целом уверенные квартальные результаты. Выручка Netflix выросла на 19,4% г/г, до $7,34 млрд, что немного превысило...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 13:50
Борьба между крупными экосистемами будет главным драйвером роста инвестиций в IT и телеком-сектор - Sber CIB
Борьба между крупными экосистемами будет главным драйвером роста инвестиций в IT и телеком-сектор, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Сейчас крупные игроки вкладывают немало денег в эти направления, чтобы завоевать как можно большую долю рынка, - отмечают эксперты инвестбанка. -...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 13:25
ЦБ РФ повысит ставку на 50-75 б.п. и даст сигнал о возможности ее дальнейшего повышения - Сбер Управление Активами
ЦБ РФ повысит ключевую ставку на 50-75 б.п. на заседании 23 июля и даст сигнал о возможности ее дальнейшего повышения, полагает аналитик Сбер Управление Активами Владислав Данилов. "ЦБ РФ в эту пятницу проведет заседание по монетарной политике, на котором регулятор, вероятно, поднимет ключевую...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 12:52
"Финам" рекомендует держать акции Johnson & Johnson с целью $181,95
Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Johnson & Johnson с прогнозной ценой $181,95 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,35% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. " 21 июля Johnson & Johnson представит отчетность за 2К21г. Скорее всего, J&J не удивит инвесторов...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 12:24
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 74-75 руб./$1 в ближайшей перспективе - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 74-75 руб./$1 в ближайшей перспективе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Курс USD/RUB во вторник снизился до 74,3 руб./$1, сегодня он растет на 0,3% и находится около 74,45 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно....    читать дальше
.
21 июля 2021 года 12:00
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций РусГидро
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" с целевой ценой 1,1 руб. за штуку на июнь 2022 года, что предполагает рост на 40%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Генерирующая компания "РусГидро" объявила о будущем SPO акций для приобретения дальневосточных активов...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 11:41
Рынок акций РФ утром продолжает восстановление вместе с миром, лидируют РусГидро и металлурги
Москва. 21 июля. Рынок акций РФ утром в среду продолжил коррекционное восстановление вместе с мировыми фондовыми площадками и вновь дорожающей нефтью (Brent нацелилась на $70 за баррель) после массовых распродаж в середине месяца; лидируют в росте акции "РусГидро" и металлургов.    читать дальше
.
21 июля 2021 года 11:39
ПСБ рекомендует покупать акции Норникеля с целью 28455 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Норникеля" с целью 28455 руб. за штуку, говорится в обзоре банка. "Мы нейтрально оцениваем операционные результаты "Норникеля", поскольку их снижение было ожидаемым, беря во внимание аварии на рудниках и остановку НОФ. Учитывая...    читать дальше
.
21 июля 2021 года 11:15
"Атон" подтверждает рейтинг акций Норникеля на уровне "выше рынка"
Атон" подтверждает рейтинг акций "Норникеля" на уровне "выше рынка", говорится в комментарии инвесткомпании. "Снижение объемов производства "Норникелем" во 2К21 в целом соответствует ожиданиям рынка, учитывая ранее опубликованные компанией данные о ходе восстановлении рудника. Фактические...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.