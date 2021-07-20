Рынок акций РФ во вторник отскочил выше 3700п по индексу Мосбиржи на фоне общемировой коррекции

Москва. 20 июля. Рынок акций РФ во вторник отскочил выше 3700 пунктов по индексу МосБиржи на фоне общемировой коррекции (выросли индексы в Европе и США, нефть Brent отыграла отметку $69 за баррель) после нескольких дней снижения из-за опасений относительно раннего ужесточения монетарной политики Федрезерва, роста числа инфицированных COVID-19 в разных регионах и решения ОПЕК+ наращивать добычу нефти.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3704,4 пункта (+0,3%, в течение торгов индикатор опускался к 3680 пунктам), индекс РТС - 1567,28 пункта (+0,5%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 2,5%.

Доллар просел до 74,45 рубля (-0,2 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,2%), "Мосбиржи" (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6% и +1,8% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,8%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Производство электростанций ПАО "РусГидро" в апреле-июне с учетом "Богучанской ГЭС" (MOEX: BGES) составило 39,56 млрд кВт.ч, что на 1,9% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщила компания.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -1,5% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

"Норильский никель" во втором квартале 2021 года произвел 548 тыс. тройских унций палладия, что на 28% ниже предыдущего периода, сообщила компания во вторник. Выпуск палладия за полугодие (1,314 млн унций) при этом на 3% выше уровня годичной давности. Производство платины упало за квартал на 27%, до 134 тыс. унций, за полугодие - на 1%, до 318 тыс. унций.

Снижение объясняется временной приостановкой работы двух подземных рудников "Октябрьский" и "Таймырский" Норильского дивизиона после подтопления, а также Норильской обогатительной фабрики после аварии.

Как отмечают аналитики Альфа-банка, самые большие опасения вызывает неопределенность по поводу стремительного распространения нового, более опасного дельта-штамма коронавируса в Азии и Европе и новых локдаунов. Весь мир следит за Великобританией, которая с начала недели полностью отказалась от ограничений, в то время как количество новых инфицированных выросло до 50 тыс. человек в сутки за прошедшие выходные. В этой ситуации Великобритания сможет продемонстрировать всему миру, насколько эффективна вакцинация в борьбе с пандемией.

На фоне неопределенного внешнего фона акции российских компаний на этой неделе будут испытывать дополнительное давление, связанное с резким снижением цены на нефть и укреплением курса доллара. Инвесторы будут уходить в защитные активы, причем при текущей конъюнктуре рынка привлекательными выглядят производители золота и сельскохозяйственной продукции. Любые негативные новости по поводу пандемии могут вызвать интерес к ритейлу и технологическому сектору, полагают эксперты.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, российский рынок после четырех дней снижения перешел во вторник к осторожному росту. Индекс S&P 500 последние четыре торговые сессии также закрывался в "минусе". Причиной такого синхронного падения может быть новый всплеск заболеваемости COVID-19 в США, несмотря на 70%-ную вакцинацию населения. Возможно, скоро будет пересмотр прогнозов по темпам восстановления экономики США и потребления нефти. И пока массовый инвестор думает о полетах американских миллиардеров в космос, фонды могут фиксировать прибыль перед новым обвалом рынка. Это только один из вариантов развития событий. Ранее в этом году все просадки на рынках выкупались, возможно, и в этот раз активы покажут дальнейший подъем, отмечает эксперт.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, распространение индийского штамма коронавируса (дельта-вариант) угрожает новыми локдаунами. Экономические показатели ключевых экономик мира замедляются, в то время как перспектива использования монетарных стимулов ограничивается высокой инфляцией. Однако поводов для дальнейшего падения нефти высокими темпами, как в понедельник, сейчас нет, уже наметился отскок вверх. Фьючерсы на Brent нашли поддержку на отметке $68 за баррель, еще более сильная зона торможения распложена ближе к $64,5-65,5 за баррель.

Тем временем, не все аналитики расценивают новое соглашение ОПЕК+ как негатив для нефти. Специалисты Goldman Sachs заявили, что теперь могут даже повысить свои прогнозы по Brent. Банк позитивно оценивает тот факт, что ОПЕК+ фокусируется на "сохранении узкого рынка физических поставок при одновременном прогнозировании будущих мощностей и торможении конкурирующих инвестиций". В результате летний прогноз Brent на уровне $80 за баррель может быть повышен на $2, а прогноз на следующий год на уровне $75 за баррель - на $5, отмечает Галактионов.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, достижение соглашения картелем ОПЕК+ делает прозрачным его политику на полтора года, что позволяет строить планы как нефтедобытчикам, так и среднесрочным инвесторам. Поэтому данное соглашение - скорее позитив для рынка. В ближайшее время нефть Brent вернется выше $70 за баррель.

Тем не менее, в целом картина по индексу МосБиржи пока негативная: индикатор сильно пробил вниз восходящий канал. Поэтому увлекаться покупками не рекомендуется, учитывая слабость нефти (как минимум окончание ее восходящего тренда) и приближение думских выборов, можно ждать, что нерезиденты продолжат сокращать вложения в российские акции. Повышение же в пятницу ключевой ставки ЦБ РФ сильно сократит приток новых средств частных инвесторов на фондовый рынок, да и многие корпоративные инвесторы могут начать увеличивать долю облигаций в своих портфелях, считает Антонов.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов вслед за США (японский Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), в Европе к вечеру индексы выросли (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,5-0,8%), также отскакивают Штаты (индекс S&P 500 подрос на 1,5%).

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85% годовых по итогам пятнадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Как отмечает Trading Economics, многие эксперты ожидали снижения ставки после того, как НБК сократил нормативы обязательных резервов для банков на 0,5 процентного пункта, высвободив 1 трлн юаней ($154 млрд).

Цены производителей (индекс PPI) в Германии в июне 2021 года подскочили на 8,5% в годовом выражении, что стало максимальным ростом более чем за 39 лет - с января 1982 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 8,4%, сообщает Trading Economics.

В США число новостроек в июне увеличилось на 6,3% относительно предыдущего месяца и составило 1,643 млн в пересчете на годовые темпы (максимум за 3 месяца). Средний прогноз аналитиков предполагал увеличение показателя в прошлом месяце на 1,2% с объявленного прежде майского уровня, свидетельствуют данные опросов Trading Economics и MarketWatch.

На нефтяном рынке вечером во вторник Brent локально проваливалась к $67,4 за баррель, но с открытием американских бирж игроки разогрели котировки выше $69 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $69,44 за баррель (+1,2% и -6,8% накануне), августовская цена WTI - $67,11 за баррель (+1% и -7,5% в понедельник).

Падение стоимости нефти Brent в понедельник стало максимальным с марта, WTI - с сентября прошлого года, сообщает MarketWatch.

Быстрое распространение нового штамма коронавируса "дельта" способствовало увеличению заболеваемости во многих регионах мира - от Азии до Европы, и эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое может ограничить спрос на нефть. Так, США уже рекомендовали своим гражданам не посещать Великобританию и Индонезию, где заболеваемость COVID-19 выросла.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+12,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6,1%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+5,8%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+5,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+4,9%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+4,2% и +4,5% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,7%).

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ПАО "СИБУР Холдинг" о приобретении 100% голосующих акций АО "ТАИФ", выдав компании предписание о выполнении ряда обязательных условий, сообщил регулятор.

Как сообщалось, в конце апреля крупнейшие нефтехимические холдинги России - "СИБУР" и татарстанский "ТАИФ" - объявили о планах объединить активы. Основными нефтегазохимическими активами "ТАИФа" являются "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) и "Казаньоргсинтез".

Подешевели бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-19,8% и -13,6% "префы"), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-6,2%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2,9%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (-2,9%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,03 млрд рублей (из них 9,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,78 млрд рублей на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) и 6,27 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").