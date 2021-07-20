Цены евробондов РФ во вторник умеренно подросли благодаря позитивной динамике UST

Москва. 20 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря позитивной ценовой динамике базовых активов - US Treasuries. Исключение составили лишь самые "короткие" по дюрации выпуски евробондов РФ. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств практически не изменились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт по отношению к закрытию понедельника и составила 115,19% от номинала, что соответствует доходности 1,55% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась по отношению к 19 июля на 1 базисный пункт и составила 100,62% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 0,045% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 1 пункт, составив 150,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 10 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 135,41% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 3,55% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 15 базисных пунктов - до 130,37% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,54% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 12 базисных пунктов, до 114,02% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта, до 1,72% годовых),

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 30 базисных пунктов, подорожав до 127,44% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,61% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в стоимости на 2 базисных пункта, до 112,13% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 2,06% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,5 базисного пункта, до 108,745% от номинала (его доходность не изменилась и составила 0,765% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торгуются в "зеленой" зоне вместе с большинством евробондов развивающихся стран. В результате доходность как десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году, так и самых "длинных" бумаг с погашением в 2047 году опустилась за день на 2 базисных пункта, до 2,45% и 3,61% годовых, соответственно. Такая конъюнктура рынка обусловлена продолжающимся снижением процентных ставок базовых активов - US Treasuries, в частности, доходность десятилетних обязательств американского Казначейства снижается уже пятый день подряд, опустившись тем самым до февральских минимумов - 1,16-1,17% годовых. При этом евробонды европейских стран также снижаются в доходности, в частности, процентные ставки десятилетних бумаг теряют сегодня 1-4 базисных пункта. Все это является следствием изменившихся у глобальных инвесторов ожиданий по срокам ужесточения монетарной политики мировыми центробанками в условиях активного распространения новых штаммов COVID-19 во многих странах мира", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.