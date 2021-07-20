Рубль будет торговаться в диапазоне 74-75 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Альфа-Капитал"

Рубль будет торговаться в диапазоне 74-75 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает аналитик "Альфа-Капитала" Денис Бадьянов.

"После серьезного снижения накануне российская валюта в ходе торгов 20 июля укрепляет свои позиции. Курс доллара составил 74,39 руб./$1 (-25,25 коп.), курс евро - 87,69 руб./EUR1 (-37,75 коп.). Стоимость бивалютной корзины снизилась на 30,88 коп. и составила 80,38 руб. В понедельник обрушение нефти и панические распродажи на мировых площадках из-за новой волны пандемии привели к росту курса доллара и евро. Во вторник цены на сырье стабилизируются, а биржи во всем мире демонстрируют отскок. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent 20 июля составила $68,63 за баррель (+0,01%), цена контрактов на нефть марки WTI на август прибавляет 0,36% ($66,71 за баррель). В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться на уровне 74,0-75,0 в паре с долларом и в диапазоне 87,4-88,0 в паре с европейской валютой", - отмечает Бадьянов.

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