.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Повышение Банком России ключевой ставки до 6% на заседании 23 июля неизбежно - Банк "Открытие"
.
20 июля 2021 года 17:06
Повышение Банком России ключевой ставки до 6% на заседании 23 июля неизбежно - Банк "Открытие"
Повышение Банком России ключевой ставки до 6% на заседании 23 июля неизбежно, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Ожидаем увеличения ключевой ставки на предстоящем заседании Совета директоров Банка России на 50 б.п. - до 6%. Впрочем, вариант более значительного повышения вплоть до 6,5% также весьма вероятен - именно до этого уровня разогнались ожидания рынков после устных интервенций представителей Банка России и ускорения годовых темпов инфляции до 6,6%. Однако острой необходимости в таком шаге нет", - пишет эксперт. По его мнению, в пользу агрессивного повышения в основном говорят ожидания финансового рынка, которые сформировались под влиянием ястребиных заявлений представителей Банка России. Так, рыночные ожидания среднего уровня ключевой ставки в следующие три месяца составляют 6,5%, в четвертом квартале - 7,3%, при этом форвардные долгосрочные ставки долгое время находятся на уровне около 7%. "Агрессивное увеличение ставки вслед за рынком можно ожидать в случае, если регулятор уверен в неизбежности ее повышения до высокого уровня, - подчеркивает Петроневич. - Учитывая, что рост ставки до 6,5% означает переход на траекторию, выходящую за пределы опубликованного ранее диапазона прогноза среднегодового уровня ставки на 2021 г. (4,8%-5,4%), регулятор должен актуализировать прогноз или дать рынку новый четкий сигнал по дальнейшим ожиданиям - это необходимо, чтобы предотвратить неконтролируемый рост ожиданий по процентной политике". Если же абстрагироваться от ожиданий рынка, сейчас экономика, на взгляд аналитика банка, не демонстрирует необходимости более агрессивного ужесточения политики: темпы инфляции с устранением сезонности остаются высокими, но не ускоряются, внутренний спрос растет сдержанно, национальная валюта стабильна, бюджет в профиците, а непроцентные расходы бюджета в реальном выражении снижаются. Высокие темпы кредитования граждан отчасти будут сдерживать ужесточение банковских нормативов. "Решение о повышении ставки на 50 б.п. оставляет Банку России возможность перейти в режим умеренно-жесткой политики на заседании в сентябре, но при этом дает больше пространства для решений если инфляция все-таки замедлится или ситуация в мировой экономике начнет разворачиваться неблагоприятным образом", - заключает эксперт "Открытие Research". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
21 июля 2021 года 17:18
"Норникель" остается топ-акцией в секторе, отмечается в обзоре Альфа-банка. Компания "Норильский никель" представила во вторник операционные результаты за 2К21. На взгляд эксперта банка Бориса Красноженова, цифры по-прежнему отражают временное прекращение работ на двух рудниках: добыча на... читать дальше
.21 июля 2021 года 16:31
Покупки акций Moderna при коррекциях от текущих максимумов интересны на долгосрочную перспективу - "Фридом Финанс"
Покупки акций Moderna Inc. при коррекциях от текущих исторических максимумов интересны на долгосрочную перспективу, считает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. " 21 июля, до открытия торгов, Moderna заменит Alexion Pharmaceuticals Inc. в индексе S&P 500. На торговой сессии, предшествующей... читать дальше
.21 июля 2021 года 15:46
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4300-4360 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка совершил резкий... читать дальше
.21 июля 2021 года 15:40
Москва. 21 июля. Доллар слегка повышается, евро незначительно дешевеет на "Московской бирже" в среду днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. читать дальше
.21 июля 2021 года 15:20
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Activision Blizzard Inc. с целью $98 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: $88, говорится в комментарии инвестиционной компании. Как отмечают эксперты, компания 3... читать дальше
.21 июля 2021 года 14:50
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "Газпром нефти" с целью 450 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,9%, стоп-приказ: 410 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что в... читать дальше
.21 июля 2021 года 14:22
Акции Netflix будут опережать динамику широкого рынка во II полугодии 2021г, полагает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Ведущий стриминг-сервис Netflix Inc. опубликовал в целом уверенные квартальные результаты. Выручка Netflix выросла на 19,4% г/г, до $7,34 млрд, что немного превысило... читать дальше
.21 июля 2021 года 13:50
Борьба между крупными экосистемами будет главным драйвером роста инвестиций в IT и телеком-сектор - Sber CIB
Борьба между крупными экосистемами будет главным драйвером роста инвестиций в IT и телеком-сектор, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Сейчас крупные игроки вкладывают немало денег в эти направления, чтобы завоевать как можно большую долю рынка, - отмечают эксперты инвестбанка. -... читать дальше
.21 июля 2021 года 13:25
ЦБ РФ повысит ставку на 50-75 б.п. и даст сигнал о возможности ее дальнейшего повышения - Сбер Управление Активами
ЦБ РФ повысит ключевую ставку на 50-75 б.п. на заседании 23 июля и даст сигнал о возможности ее дальнейшего повышения, полагает аналитик Сбер Управление Активами Владислав Данилов. "ЦБ РФ в эту пятницу проведет заседание по монетарной политике, на котором регулятор, вероятно, поднимет ключевую... читать дальше
.21 июля 2021 года 12:52
Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Johnson & Johnson с прогнозной ценой $181,95 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,35% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. " 21 июля Johnson & Johnson представит отчетность за 2К21г. Скорее всего, J&J не удивит инвесторов... читать дальше
.21 июля 2021 года 12:24
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 74-75 руб./$1 в ближайшей перспективе - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 74-75 руб./$1 в ближайшей перспективе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Курс USD/RUB во вторник снизился до 74,3 руб./$1, сегодня он растет на 0,3% и находится около 74,45 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно.... читать дальше
.21 июля 2021 года 12:00
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" с целевой ценой 1,1 руб. за штуку на июнь 2022 года, что предполагает рост на 40%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Генерирующая компания "РусГидро" объявила о будущем SPO акций для приобретения дальневосточных активов... читать дальше
.21 июля 2021 года 11:41
Москва. 21 июля. Рынок акций РФ утром в среду продолжил коррекционное восстановление вместе с мировыми фондовыми площадками и вновь дорожающей нефтью (Brent нацелилась на $70 за баррель) после массовых распродаж в середине месяца; лидируют в росте акции "РусГидро" и металлургов. читать дальше
.21 июля 2021 года 11:39
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Норникеля" с целью 28455 руб. за штуку, говорится в обзоре банка. "Мы нейтрально оцениваем операционные результаты "Норникеля", поскольку их снижение было ожидаемым, беря во внимание аварии на рудниках и остановку НОФ. Учитывая... читать дальше
.21 июля 2021 года 11:15
Атон" подтверждает рейтинг акций "Норникеля" на уровне "выше рынка", говорится в комментарии инвесткомпании. "Снижение объемов производства "Норникелем" во 2К21 в целом соответствует ожиданиям рынка, учитывая ранее опубликованные компанией данные о ходе восстановлении рудника. Фактические... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.