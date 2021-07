Акции Mastercard, Honeywell и Apple интересны для покупки - BCS Express

Акции Mastercard, Honeywell и Apple интересны для покупки после падения рынка США, открывшего интересные возможности для поиска качественных подешевевших бумаг, говорится в комментарии BCS Express.

"Падение рынка США открывает интересные возможности для поиска качественных подешевевших бумаг. Даже среди самых ликвидных фишек и компаний с устойчивым денежным потоком есть аутсайдеры, показывающие сильную просадку. Топ-3 акции, которые держатся в сильном среднесрочном тренде, но при этом глубоко проседают на последней распродаже, это Mastercard Inc., Honeywell International Inc. и Apple Inc. Восстановление до недавних пиков дает краткосрочный потенциал в этих бумагах от 4,5% до 6,5%", - отмечает эксперт инвесткомпании Валерий Емельянов.

