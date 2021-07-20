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20 июля 2021 года 15:43

Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне нефти, корректирующейся вверх после обвала накануне

Москва. 20 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне нефти, корректирующейся вверх после обвала в начале недели.

Курс доллара США составил 74,39 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,69 руб./EUR1, подешевев на 37,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 30,88 копейки - до 80,38 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 июля на 14,47 копейки, до 74,491 руб./$1, и увеличил курс евро на 16,3 копейки, до 87,7727 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на фоне повышающейся нефти. Котировки нефти слегка корректируются вверх после того, как по итогам торгов понедельника сорт нефти Brent подешевел на 6,8%, WTI - на 7,5%. При этом падение Brent стало максимальным с марта, WTI - с сентября прошлого года, сообщает MarketWatch.

Падение нефти происходило на фоне сделки ОПЕК+, а также очередной волны беспокойства, связанного с растущей заболеваемостью COVID-19 в мире.

Страны ОПЕК+ в минувшие выходные приняли решение об ускоренном возвращении на рынок объемов нефти, добыча которой была урезана с мая 2020 года. С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки до полного свертывания сокращений.

Министры продолжат встречаться каждый месяц в течение всего срока действия соглашения и, оценивая ситуацию, определять объемы добычи на следующий месяц, стремясь отказаться от ограничений к сентябрю 2022 года.

Быстрое распространение нового штамма коронавируса "дельта" способствовало увеличению заболеваемости во многих регионах мира - от Азии до Европы, и эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое может ограничить спрос на нефть.

Так, США уже рекомендовали своим гражданам не посещать Великобританию и Индонезию, где заболеваемость COVID-19 выросла.

Трейдеров также беспокоит, что заболеваемость растет в развитых странах с высокими уровнями вакцинированности населения, отмечают эксперты National Bank of Australia (NAB), слова которых приводит Dow Jones. Это подтверждает мнение о том, что, хотя вакцинированные люди защищены от тяжелого течения заболевания, они могут быть переносчиками вируса, отмечают в NAB.

Франция вступила в четвертую волну пандемии COVID-19, заявил в понедельник представитель французского правительства Габриэль Атталь, слова которого приводят местные СМИ. Представитель правительства призвал сделать все возможное, чтобы не допустить того, чтобы эта волна стала "более разрушительной", чем предыдущие. По словам Атталя, за последнюю неделю заболеваемость во Франции выросла на 125%, а 80% выявляемых случаев представляют собой особенно опасный штамм "дельта".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник заявил, что намерен с конца сентября обязать ночные клубы и организаторов массовых мероприятий в Англии впускать только полностью вакцинированных от COVID-19 посетителей. Правительство Великобритании с понедельника отменило все внутренние ограничения, связанные с коронавирусом.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник подросла на 0,01% - до $68,63 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 0,36% - до $66,71 за баррель. Срок действия августовских фьючерсов истекает с закрытием рынка во вторник.

"Рубль и другие валюты EM преимущественно укрепляются во вторник. Несмотря на существенное падение нефтяных цен накануне, рубль ослаб относительно умеренно. Поддержку ему оказывает продажа валютной выручки компаниями-экспортерами для подготовки к пику налогового периода 26 и 28 июля. Влияние налогового фактора будет усиливаться к концу недели, а пока на фоне низкого спроса на рисковые активы курс пары "доллар-рубль" должен остаться выше 74 руб./$1 с потенциалом к небольшому снижению при коррекционном росте нефтяных цен", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль тем временем ведет себя довольно сдержанно, практически проигнорировав обвал нефти в понедельник. Российская валюта подешевела в пределах 0,7%, тогда как Brent лишилась сразу 7% и предпринимает пока безуспешные попытки восстановления. Более того, сегодня пара "доллар-рубль" снижается, отступая от максимумов недельной давности. Этому способствует как стабилизация в сегменте рисковых активов в целом, так и некоторое ослабление защитного спроса на доллар. Невзирая на коррективные попытки на фондовых площадках, инвесторам рано расслабляться. Распродажи могут вернуться с новой силой в любой момент, особенно учитывая перегретость рынков, которые торгуются вблизи рекордных значений и в полной мере не учитывают в цене риски, сопряженные с третьей волной пандемии", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Банк России во вторник, 20 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 419 млрд рублей (при лимите 1,24 трлн и спросе 419 млрд рублей) в среднем по ставке 5,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 13 июля, банки разместили 590,9 млрд рублей (при лимите 1,4 трлн и спросе 590,9 млрд рублей) в среднем по ставке 5,47% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 20 июля провел доразмещение 47-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 1 млрд 545,1 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6,0% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 11 б.п. - до 6,11% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 8 б.п. - до 6,29%, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 5 б.п. каждая - до 6,81% и 6,88% соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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