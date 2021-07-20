Акции компаний золотодобывающего и сельскохозяйственного секторов привлекательны на текущей неделе - Альфа-банк

Акции компаний золотодобывающего и сельскохозяйственного секторов выглядят привлекательно при текущей конъюнктуре рынка, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Распродажи на глобальных рынках акций сегодня усилились на фоне роста опасений по поводу стремительного распространения Дельта-штамма коронавируса; не добавляют оптимизма и инфляционные опасения. Пока трудно сказать, находимся ли мы у истоков новой коррекции - в момент написания данного обзора аргументов в пользу этого мнения в целом нет. Тем не менее "reflation trade", стимулировавшие ралли мировых рынков акций с ноября прошлого года, в последние недели вновь набирают силу, и этот тренд, судя по всему, усиливают инфляционные опасения. Инвесторы уходят в защитные активы, в том числе в иену и доллар США, а также в казначейские облигации США", - отмечают эксперты банка.

Самые большие опасения вызывает неопределенность по поводу стремительного распространения нового, более опасного Дельта-штамма коронавируса в Азии и Европе и новых локдаунов. "Весь мир сейчас следит за Великобританией, которая с сегодняшнего дня полностью отказалась от ограничений, в то время как количество новых инфицированных выросло до 50 тыс. человек в сутки за выходные. В этой ситуации Великобритания сможет продемонстрировать всему миру, насколько эффективна вакцинация в борьбе с пандемией", - пишут стратеги банка.

По их мнению, при неопределенном внешнем фоне акции российских компаний на этой неделе будут испытывать дополнительное давление, связанное со резким снижением цены на нефть и укреплением курса доллара. Эксперты Альфа-банка ожидают, что инвесторы будут уходить в защитные активы; при текущей конъюнктуре рынка привлекательными выглядят производители золота и сельскохозяйственной продукции. Любые негативные новости по поводу пандемии могут вызвать интерес к ритейлу и технологическому сектору.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.