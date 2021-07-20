Индекс S&P 500 остается в восходящем тренде - BCS Express

Индекс S&P 500 остается в восходящем среднесрочном тренде, говорится в комментарии BCS Express.

"Индекс S&P 500 начал неделю с негативной динамики, демонстрируя внушительное снижение на фоне аналогичных распродаж по всему миру. Падение стало следствием накопленной перекупленности, поскольку сопоставимой коррекции не было уже 2 месяца. В то же время котировки замедлили снижение в районе нижней границы полугодового восходящего тренда, что может поддержать восстановление в ближайшие дни", - пишут эксперты инвесткомпании.

Фьючерсы на индекс во вторник до открытия торгов растут на 0,6%, по мнению аналитиков, недвусмысленно намекая на готовность инвесторов выкупать просадку.

"Говорить о движении к максимумам пока не приходится, но возвращение выше 4300 п. выглядит вполне реальным. Среднесрочный взгляд на инструмент умеренно позитивный. Семимесячный восходящий тренд остается в силе, признаков перелома не наблюдается. В условиях существующих рисков со стороны инфляции сложно с уверенностью говорить об устойчивом обновлении максимумов на горизонте ближайших месяцев, но причин для глубокой коррекции на графике сейчас также нет", - отмечают эксперты BCS Express.

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