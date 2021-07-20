Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26237 и ОФЗ 26239 - Уралсиб

Минфин может предложить для аукционов в среду, 21 июля, ОФЗ 26239 с погашением в 2031г и в дополнение к ним - ОФЗ 26237 с погашением в 2028г, говорится в обзоре Уралсиба.

"Минфин во вторник должен определиться с составом бумаг для завтрашних аукционов, негативная динамика может вновь потребовать от ведомства защитной тактики. Мы пока не видим причин, чтобы отказываться от аукционов полностью, хотя и такой вариант исключать нельзя, но скорее Минфин вновь предложит рынку сравнительно небольшой объем облигаций. С нашей точки зрения, могут быть предложены ОФЗ 26239 с погашением в 2031г и в дополнение к ним - ОФЗ 26237 с погашением в 2028г (второй выпуск предлагался неделю назад, и Минфину удалось разместить весь намеченный тогда объем). Мы считаем такой выбор более оправданным, чем предложение длинных ОФЗ 26240 с погашением в 2036г и ОФЗ 26238 с погашением в 2041г, спрос на них и в более спокойной обстановке минимальный, сейчас же на успешное размещение этих выпусков тем более не приходится рассчитывать", - отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева.

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