Рынок акций РФ утром отскочил выше 3700п по индексу Мосбиржи в рамках коррекции, лидирует "Казаньоргсинтез"

Москва. 20 июля. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вверх вместе с фондовой Европой и нефтью (Brent отскочила выше $69 за баррель) после распродаж начала недели, индекс Мосбиржи отыграл рубеж 3700 пунктов, при этом лидируют в росте бумаги ПАО "Казаньоргсинтез" на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3713,3 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1570,14 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар стоит 74,56 рубля (-0,09 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,8%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,5%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +1,6% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +1% "префы").

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, усиление провала нефти накануне вечером многие связывают с закрытием маржинальных позиций хедж-фондов. Само решение ОПЕК+ вряд ли стоит рассматривать в качестве большой неожиданности. Более того, участники соглашения, по сути, подтвердили свой прежний план повышения добычи, а незначительные изменения квот большой разницы для рынка не имеют.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что коррекционные настроения на мировых рынках ослабли и рынки попытаются восстановиться в середине недели, хотя пока нет уверенности, что отскок получит ощутимое развитие.

Из значимой статистики во вторник ожидается публикация данных по разрешениям на строительство в США за июнь. Актуальным диапазоном для индекса МосБиржи во вторник будет район 3680-3720 пунктов. В центре внимания инвесторов операционная отчетность "Норникеля", "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) и "РусГидро", отмечает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, техническая картина по индексу РТС негативна, а отскок возможен только до зоны сопротивления 1608-1612 пунктов. Однако нисходящая коррекция может продолжиться, и в этом году уже маловероятно повторение индексом РТС годового июньского максимума 1696 пунктов. Покупать акции в расчете на пробитие этой отметки нет смысла, так как самым важным драйвером для российского рынка являются цены на нефть, а после последних решений ОПЕК и начала третей волны коронавируса есть сомнения в скором продолжении их роста.

Котировки Brent упали до нижней границы восходящего коридора, где "медведи" взяли тайм-аут. Однако в ответной атаке у "быков" может не хватить сил на отскок выше сопротивления $72 за баррель. Механизм нисходящей коррекции нефтяных котировок уже запущен, и это "джин, которого нельзя запихнуть обратно в бутылку". Есть большая вероятность, что нижняя граница восходящего коридора будет пробита и цены снизятся до $65 за баррель, считает аналитик.

Инвесторам также не следует пока покупать акции. Налицо новая вспышка коронавируса, а значит, следует воздерживаться от покупки акций туристического сектора, авиакомпаний, сетей отелей, производителей самолетов (как это было весной 2020 года), полагает Верников.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, ожидаемый отскок рынка акций пока не означает окончания распродаж.

Никаких причин для сильных распродаж не было, просто наступила логичная и обязательная фаза рынка - коррекция. Однако во вторник внешний фон улучшился, активы отыгрывают потери. С точки зрения долгосрочных и среднесрочных позиций стоит присмотреться к нефтянке, поскольку нефть в этом году как минимум коснется отметки $80 за баррель.

Достижение соглашения картелем ОПЕК+ делает прозрачным его политику на полтора года, что позволяет строить планы как нефтедобытчикам, так и среднесрочным инвесторам. Поэтому данное соглашение - скорее позитив для рынка. В ближайшее время нефть Brent вернется выше $70 за баррель.

Тем не менее, в целом картина по индексу МосБиржи пока негативная: индикатор сильно пробил вниз восходящий канал. Поэтому увлекаться покупками не рекомендуется, учитывая слабость нефти (как минимум окончание ее восходящего тренда) и приближение думских выборов, можно ждать, что нерезиденты продолжат сокращать вложения в российские акции. Повышение же в пятницу ключевой ставки ЦБ РФ сильно сократит приток новых средств частных инвесторов на фондовый рынок, да и многие корпоративные инвесторы могут начать увеличивать долю облигаций в своих портфелях, считает Антонов.

В США в понедельник индексы акций снизились на 1,1-2,1%, откат Dow Jones (-2,1%) стал максимальным с октября на фоне усиления тревог по поводу распространения новых штаммов коронавируса и возможных последствий этого для мировой экономики.

Во вторник в Азии также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,8-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,5%).

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85% годовых по итогам пятнадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

Как отмечает Trading Economics, многие эксперты ожидали снижения ставки после того, как НБК сократил нормативы обязательных резервов для банков на 0,5 процентного пункта, высвободив 1 трлн юаней ($154 млрд).

На нефтяном рынке утром во вторник наметилась коррекция после обвала накануне на фоне сделки ОПЕК+, а также очередной волны беспокойства, связанного с растущей заболеваемостью COVID-19 в мире. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $69,48 за баррель (+1,3% и -6,8% накануне), августовская цена WTI - $67,39 за баррель (+1,5% и -7,5% в понедельник).

Падение стоимости нефти Brent в понедельник стало максимальным с марта, WTI - с сентября прошлого года, сообщает MarketWatch.

Быстрое распространение нового штамма коронавируса "дельта" способствовало увеличению заболеваемости во многих регионах мира - от Азии до Европы, и эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое может ограничить спрос на нефть. Так, США уже рекомендовали своим гражданам не посещать Великобританию и Индонезию, где заболеваемость COVID-19 выросла.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Казаньоргсинтез" (+5,5% и +9,8% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+5,5%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,9% и +2,3% "префы"), ПАО "Сегежа" (MOEX: SGZH) (+3,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,2%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+2,5%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,5%).

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ПАО "СИБУР Холдинг" о приобретении 100% голосующих акций АО "ТАИФ", выдав компании предписание о выполнении ряда обязательных условий, сообщил регулятор.

Как сообщалось, в конце апреля крупнейшие нефтехимические холдинги России - "СИБУР" и татарстанский "ТАИФ" - объявили о планах объединить активы. Основными нефтегазохимическими активами "ТАИФа" являются "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) и "Казаньоргсинтез".

Подешевели бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-13,1% и -10,6% "префы"), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,09 млрд рублей (из них 2,25 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,07 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,33 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").