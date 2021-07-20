"Финам" рекомендует держать акции American Electric Power с целью $94,57, что соответствует потенциалу роста 10,26%, говорится в комментарии инвесткомпании.

22 июля American Electric Power обнародует финансовые результаты за 2К21. Аналитики в среднем ожидают увеличения скорректированного EPS относительно 2К20: консенсус Reuters составляет $ 1,13, что эквивалентно росту на 4,63% г/г. "В I кв. 2021 компания зафиксировала скорректированный EPS на уровне $ 1,15. Во 2-м квартале AEP имеет высокие шансы поддержать чистую прибыль около уровня 1 кв. 2021г на фоне роста продаж электроэнергии коммерческому и промышленному секторам, чему поспособствует восстановление деловой активности в американской экономике. Кроме того, позитивным фактором для компании станет и отсутствие существенных природных катаклизмов на территории обслуживания. Наша екущая рекомендация по акциям AEP - "держать" с целевой ценой $ 94,57, что соответствует потенциалу 10,26%", - отмечает аналитик инвесткомпании Александр Ковалев.

American Electric Power является одной из ведущих компаний на американском электроэнергетическом рынке и владеет группой региональных компаний в 11-ти штатах США.

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