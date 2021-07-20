BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 40 руб. за штуку" на срок до 6 месяцев", открытую 30 апреля 2021 года, с целью ограничения убытка, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Инвестидея в акциях АФК "Система" была закрыта по цене 29,37 руб. с целью ограничения убытка, - отмечают эксперты инвесткомпании. - С момента открытия идеи акции снизились на 14,6% из-за реализации рыночного риска. Капитализация дочерних предприятий, главным образом Ozon и группы Segesha, снизилась и повлекла за собой соответствующую переоценку акций материнской компании. Дисконт стоимости "Системы" к оценке публичных дочек сократился с 36% до 27%, что существенно снизило потенциал роста".

Долгосрочный взгляд аналитиков на бумагу по-прежнему позитивный, но в краткосрочном периоде повышенная рыночная волатильность может привести к дальнейшему снижению, поэтому было принято закрыть текущую идею. В будущем, при появлении других позитивных драйверов по бумаге, идея может быть открыта снова, указывают стратеги BCS Express.

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