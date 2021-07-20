Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 74-75 руб./$1 в ближайшей перспективе - "Локо-Инвест"

Курс рубля к доллару, скорее всего, останется в диапазоне 74-75 руб./$1 в ближайшей перспективе, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".

"Несмотря на широкомасштабные продажи по всему спектру ЕМ валют и обвал цен на нефть, потери рубля (-0,8% к доллару) выглядели вполне умеренно и объяснялись как активной поддержкой со стороны экспортеров, так и относительно неплохому фундаментальному положению РФ относительно других конкурентов. Стабильность рынка ОФЗ также может выступать фактором относительной стабильности рубля. Краткосрочно рубль может сохранить повышенную волатильность, особенно в преддверии пика налогового и дивидендного периода. Тем не менее, фундаментальные оценки перспектив рубля не меняем: причин для серьёзного снижения нет и больше шансов на его небольшое укрепление. Новости о разрешении противоречий США и Германии по СП-2 благоприятны для общего профиля геополитических рисков. Поэтому сегодня ждем сохранения 74-75руб./$1", - указывает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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