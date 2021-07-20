Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется во вторник в пределах 7,10-7,30% - ПСБ

Доходность 10-летних рублевых гособлигаций, скорее всего, останется во вторник в пределах диапазона 7,10-7,30% годовых, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Рынок ОФЗ в понедельник сдержанного отреагировал на резкое ухудшение внешнего фона. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,25% годовых (+3 б.п.). Локальные гособлигации развивающихся стран торговались разнонаправленно. На фоне сильного снижения нефтяных цен и ослабления склонности к риску из-за распространения нового штамма Covid-19 поддержку локальным облигациям ЕМ оказывает ослабление ожиданий сворачивания монетарных стимулов ФРС и снижение доходности долларового бенчмарка. В понедельник доходность UST-10 снизилась с 1,29% до 1,19% годовых. Во вторник ожидаем стабилизации рынка рублевых облигаций. Для 10-летних ОФЗ диапазон доходности 7,10 - 7,30% годовых остается актуальным", - отмечает эксперт банка.

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