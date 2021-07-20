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20 июля 2021 года 10:13

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 20 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Фондовый рынок США резко снизился по итогам торгов в понедельник, причем индекс Dow Jones Industrial Average зафиксировал самое крупное падение с октября на фоне усиливающегося беспокойства по поводу распространения новых штаммов коронавируса и возможных последствий этого для мировой экономики. Увеличения числа случаев заражения COVID-19 во многих странах мира заставляет участников рынка снижать ожидания относительно экономического роста в ближайшие месяцы. Некоторые инвесторы также обеспокоены тем, что рост цен отрицательно скажется на потреблении и вынудит центральные банки свернуть стимулирующие меры.

Аналитики прогнозируют постепенное замедление экономического роста в США в этом и следующем году, тем не менее, подъем по итогам 2021 года может стать рекордным почти за 40 лет, пишет The Wall Street Journal. Опрошенные WSJ в этом месяце эксперты в среднем прогнозируют рост американской экономики в 2021 году на 6,9% (в расчете четвертый квартал к четвертому кварталу). Это будет самый существенный подъем с 1983 года, когда ВВП повысился на 7,9%. В следующем году ожидается повышение на 3,2%, в 2023 году - на 2,3%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник вслед за падением американского рынка акций накануне. Участники рынка обеспокоены тем, что быстрое распространение нового штамма коронавируса может препятствовать восстановлению мировой экономики. Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 0,82%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК опустился на 0,63%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:27 МСК потерял 0,41%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК снизился на 0,53%, гонконгский Hang Seng - на 1,17%. Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам пятнадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года. Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

В свою очередь цены на нефть корректируются вверх во вторник утром после обвала накануне на фоне сделки ОПЕК+, а также очередной волны беспокойства, связанного с растущей заболеваемостью COVID-19 в мире. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК во вторник составила $68,99 за баррель, что на 0,54% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 6,8% - до $68,62 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $66,52 за баррель, что на 0,15% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов упала на 7,5% - до $66,42 за баррель.

Быстрое распространение нового штамма коронавируса "дельта" способствовало увеличению заболеваемости во многих регионах мира - от Азии до Европы, и эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которые могут ограничить спрос на нефть. Так, США уже рекомендовали своим гражданам не посещать Великобританию и Индонезию, где заболеваемость COVID-19 выросла.

Кроме того, страны ОПЕК+ в минувшие выходные приняли решение об ускоренном возвращении на рынок объёмов нефти, добыча которой была урезана с мая 2020 года. Сделка ОПЕК+ продлевается с мая 2022 года до конца 2022 года. С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу на 400 тыс. б/с в месяц до полного свертывания сокращений (в настоящее время они составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у РФ и Саудовской Аравии отдельные референтные базы). В декабре текущего года ОПЕК+ оценит ситуацию на рынке и показатели добычи стран-участниц. Министры продолжат встречаться каждый месяц в течение всего срока действия соглашения и, оценивая ситуацию, определять объемы добычи на следующий месяц, стремясь отказаться от ограничений к сентябрю 2022 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 5,567 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,85 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 июля снизился на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (17-19 июля) 0,01%, поднявшись до 719,79 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,33%), "АФК Система-1P-19" (-0,31%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,3%), а в лидерах повышения - облигации "Сегежа Групп-001P-01R" (+0,39%), "Роснефть 002Р-04" (+0,16%) и "Газпромбанк-001Р-09Р" (+0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 22-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 20 апреля 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.


Опубликовано: /Финмаркет/
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