Рубль может вернуться во вторник к отметке 74,3 руб./$1 - Sber CIB

Если глобальная ситуация будет спокойной, курс российской валюты во вторник может вернуться к отметке 74,3 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Рубль на текущих уровнях весьма привлекателен для покупки, поскольку экспортёры, вероятно, будут активно продавать иностранную валюту перед налоговыми и дивидендными выплатами. Если глобальная ситуация будет спокойной, курс российской валюты сегодня может вернуться к отметке 74,3 руб./$1", - отмечают эксперты инвестбанка.

Котировки нефти во вторник утром восстанавливаются после сильного падения, при этом большинство мировых торговых площадок снижаются. Нефть стоит менее $69 за баррель Brent. По мнению аналитиков, это падение вызвано ростом заболеваемости коронавирусом и беспокойством о перспективах роста спроса на нефть в ближайшее время. Эксперты Sber CIB не ожидают дальнейшего падения цен на нефть и считают вчерашнюю волну продаж избыточной.

По их мнению, доходность рублёвого долга во вторник может повыситься перед аукционами Минфина с учётом волны продаж, которая в понедельник накрыла сегмент рискованных активов.

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