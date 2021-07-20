Возможны попытки роста котировок нефти до $70-72/барр. в ближайшие дни - BCS Express

Возможны попытки роста котировок нефти до $70-72 за баррель Brent в ближайшие торговые сессии, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Фьючерсы Brent в понедельник рухнули на $5, потеряв 6,7%. Котировки откатились к $68,5. Компромисс между странами ОПЕК+ стал дополнительным фактором ускорения распродаж. Появился четкий и предсказуемый план по дальнейшему увеличению добычи вплоть до II полугодия 2022г", - отмечает аналитик.

Будет ли падение продолжительным? По мнению Карпунина, ряд факторов указывают на то, что снижение не должно затянуться, если только не появятся риски падения спроса из-за пандемии. В моменте рынок все еще находится в состоянии локального дефицита, а это важнейший фактор поддержки для неэластичного спроса на нефть.

"Кроме того, сделка ОПЕК+ - это гибкий механизм с обратными реакциями, - подчеркивает стратег инвесткомпании. - Более сильное снижение котировок в перспективе вызовет пересмотр квот по добыче. Наращивание производства может быть приостановлено при необходимости. Так, министр нефти Саудовской Аравии заявлял, что страны могут приостановить, отменить или продолжить ежемесячное увеличение добычи на 400 тыс. б/с в зависимости от непредвиденных обстоятельств, таких как Иран и COVID-19.В качестве промежуточного уровня поддержки по Brent выступает отметка $68/барр. Затем следующая зона торможения расположена ближе к $64,5-65,5/барр. О более существенном падении пока говорить преждевременно. Наоборот, уже в ближайшие сессии мы можем увидеть попытки отскока с целью возврата к $70-72/барр.".

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