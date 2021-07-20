Рынок акций РФ начнет торги во вторник, скорее всего, с небольшого роста - "Алор Брокер"

Российский рынок акций начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, с небольшого роста, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Внешний фон с утра вторника улучшается. Американские фьючерсы растут на четверть процента, в плюсе промышленные и драгоценные металлы. Поэтому ждем отскока российского рынка акций на открытии торгов. На отскок можно попробовать взять черных металлургов, "Норникель", Сбербанк. В условиях неопределенности и рисков инфляции не будут лишними в портфелях акции золотодобытчиков", - отмечает аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

На взгляд эксперта, в целом картина по индексу Мосбиржи негативная: индикатор сильно пробил вниз восходящий канал. "Поэтому увлекаться покупками не рекомендуем, учитывая слабость нефти (как минимум окончание ее восходящего тренда) и приближение думских выборов, можно ждать, что нерезиденты продолжат сокращать вложения в российские акции. Повышение же в пятницу ключевой ставки ЦБ сильно сократит приток новых средств частных инвесторов на фондовый рынок, да и многие корпоративные инвесторы могут начать увеличивать долю облигаций в своих портфелях", - указывает Антонов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.