Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник с повышения на 0,2-0,5% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с повышения на 0,2-0,5%, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, в районе 3700-3710 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3680, 3660 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3720, 3740 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннюю тенденцию к повышению стоимости нефтяных фьючерсов и контрактов на фондовые индексы США. Позднее он способен продолжить коррекционный подъем в диапазон 3720-3740 пунктов", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

На взгляд аналитика, во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация июньской статистики по закладкам новых домов и количеству выданных разрешений на строительство в США (15:30 МСК).

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