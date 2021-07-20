Вероятна стабилизация котировок нефти во вторник в пределах $68-70/барр. - ПСБ

Вероятна стабилизация котировок нефти во вторник в пределах $68-70 за баррель Brent, полагает эксперт Промсвязьбанк (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Как мы опасались, на волне массовой распродажи рисковых активов цены на нефть Brent выпали из целевого диапазона, потеряв за понедельник $5/барр. или 7%. Несмотря на то, что решение стран ОПЕК+ наращивать добычу де факто в моменте не меняет баланс рынка, то есть пока останется дефицит спроса, ожидания роста в будущем давят на цены. Новый виток коронавируса служит дополнительным триггером для избавления инвесторов от сырья. Мы уже ранее указывали на явную перегретость цен на нефть, поэтому считаем текущее снижение закономерным, хотя и несколько избыточным. Полагаем, что сегодня ситуация стабилизируется, и резкое снижение цен прервется. Ждем стабилизации Brent в зоне $68-70/барр.", - пишет Крылова.

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