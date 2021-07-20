Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник, скорее всего, в плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник, скорее всего, в плюсе, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Внешний фон во вторник утром робко улучшается. Отскакивают фьючерсы на американские индексы, некоторые металлы. Это позволит индексу Мосбиржи открыться на положительной территории", - полагает аналитик.

Что касается технической картины, то индекс сейчас пришел ровно к нижней границе восходящего тренда, сформированного в конце прошлого года, подчеркивает Карпунин. "Если вдруг область 3685-3700 пунктов удастся уверенно пробить и закрепиться ниже, то откроется дорога к следующей потенциальной зоне торможения, расположенной на 3600-3625 п. Подобная фаза снижения дает возможность для возобновления покупок. Могут быть интересны акции металлургов, а также некоторые нефтегазовые фишки ("ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Роснефть")", - отмечает стратег инвесткомпании.

Карпунин также напоминает, что в понедельник на российском рынке наблюдалось поступательное снижение на протяжении всей торговой сессии, а это, как правило, намекает на незавершенность движения. Однако эксперт обращает внимание на то, что несмотря на стремительное падение нашего рынка, обороты торгов были невысокими. В акциях индекса Мосбиржи в дневную сессию наторговали на 88,7 млрд руб. Это лишь 66-й результат для 2021г. При этом сессия понедельника оказалась второй по размеру падения. Сопоставимое снижение в этом году было лишь 17 апреля, и оборот тогда оказался на 40% выше вчерашнего. По мнению эксперта, это отражает тот факт, что масштабной паники и бегства инвесторов из активов сейчас нет.

"Возможно, причина отчасти в отсутствии каких-то новостных триггеров или дополнительных рисках, о которых ранее было бы неизвестно. Не исключено, что в краткосрочной перспективе индекс Мосбиржи еще может показать снижение, особенно при ухудшении внешних факторов. Однако масштабная нисходящая тенденция пока не на повестке", - считает аналитик BCS Express.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.