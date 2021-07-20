Утренние прогнозы: старт торгов акциями пройдет в плюсе

Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов на отечественном рынке во вторник.

BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон во вторник утром робко улучшается. Отскакивают фьючерсы на американские индексы, некоторые металлы. Это позволит индексу Мосбиржи открыться на положительной территори. Что касается технической картины, то индекс сейчас пришел ровно к нижней границе восходящего тренда, сформированного в конце прошлого года. Если вдруг область 3685-3700 пунктов удастся уверенно пробить и закрепиться ниже, то откроется дорога к следующей потенциальной зоне торможения, расположенной на 3600-3625 п. Подобная фаза снижения дает возможность для возобновления покупок. Могут быть интересны акции металлургов, а также некоторые нефтегазовые фишки ("ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Роснефть")".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, в районе 3700-3710 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3680, 3660 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3720, 3740 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннюю тенденцию к повышению стоимости нефтяных фьючерсов и контрактов на фондовые индексы США. Позднее он способен продолжить коррекционный подъем в диапазон 3720-3740 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон с утра вторника улучшается. Американские фьючерсы растут на четверть процента, в плюсе промышленные и драгоценные металлы. Поэтому ждем отскока российского рынка акций на открытии торгов. На отскок можно попробовать взять черных металлургов, "Норникель", Сбербанк. В условиях неопределенности и рисков инфляции не будут лишними в портфелях акции золотодобытчиков".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка ростом на 0.5%".