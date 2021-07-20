20 июля 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: старт торгов акциями пройдет в плюсе
Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов на отечественном рынке во вторник.
BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон во вторник утром робко улучшается. Отскакивают фьючерсы на американские индексы, некоторые металлы. Это позволит индексу Мосбиржи открыться на положительной территори.
Что касается технической картины, то индекс сейчас пришел ровно к нижней границе восходящего тренда, сформированного в конце прошлого года. Если вдруг область 3685-3700 пунктов удастся уверенно пробить и закрепиться ниже, то откроется дорога к следующей потенциальной зоне торможения, расположенной на 3600-3625 п. Подобная фаза снижения дает возможность для возобновления покупок. Могут быть интересны акции металлургов, а также некоторые нефтегазовые фишки ("ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Роснефть")".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, в районе 3700-3710 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3680, 3660 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3720, 3740 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннюю тенденцию к повышению стоимости нефтяных фьючерсов и контрактов на фондовые индексы США. Позднее он способен продолжить коррекционный подъем в диапазон 3720-3740 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон с утра вторника улучшается. Американские фьючерсы растут на четверть процента, в плюсе промышленные и драгоценные металлы. Поэтому ждем отскока российского рынка акций на открытии торгов. На отскок можно попробовать взять черных металлургов, "Норникель", Сбербанк. В условиях неопределенности и рисков инфляции не будут лишними в портфелях акции золотодобытчиков".
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка ростом на 0.5%".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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20 июля 2021 года 14:44
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Netflix Inc. с целевой ценой $640 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: $502, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Эксперты отмечают, что уже со следующего... читать дальше
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20 июля 2021 года 14:19
Акции Sylvania Platinum Ltd привлекательны для покупки на текущих ценовых уровнях, считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".
"Мы хотим обратить внимание на акции Sylvania Platinum. Компания участвует в инвестициях в проекты по разведке и переработке полезных ископаемых. В последнее время бумага... читать дальше
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20 июля 2021 года 13:56
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 308 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 4,58%, стоп-приказ: 289,4 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
Эксперты подчеркивают, что Сбербанк остается... читать дальше
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20 июля 2021 года 13:20
Рубль, скорее всего, останется на уровнях выше 74 руб./$1 в ближайшие дни, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Курс USD/RUB в понедельник вырос на 0,8% на фоне ухудшения рискового аппетита и падения нефтяных цен. Во вторник он снижается на 0,25% в рамках коррекции и находится около... читать дальше
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20 июля 2021 года 12:55
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции NextEra Energy с целевой ценой $109 за штуку на апрель 2022 года, что подразумевает потенциальную доходность 41%, говорится в комментарии инвесткомпании.
23 июля NextEra Energy выпустит отчет по прибыли за 2К21, напоминает аналитик "Финама" Наталия... читать дальше
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20 июля 2021 года 12:24
Индекс S&P 500 остается в восходящем среднесрочном тренде, говорится в комментарии BCS Express.
"Индекс S&P 500 начал неделю с негативной динамики, демонстрируя внушительное снижение на фоне аналогичных распродаж по всему миру. Падение стало следствием накопленной перекупленности, поскольку... читать дальше
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20 июля 2021 года 12:01
Минфин может предложить для аукционов в среду, 21 июля, ОФЗ 26239 с погашением в 2031г и в дополнение к ним - ОФЗ 26237 с погашением в 2028г, говорится в обзоре Уралсиба.
"Минфин во вторник должен определиться с составом бумаг для завтрашних аукционов, негативная динамика может вновь потребовать... читать дальше
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20 июля 2021 года 11:42
"Финам" рекомендует держать акции American Electric Power с целью $94,57, что соответствует потенциалу роста 10,26%, говорится в комментарии инвесткомпании.
22 июля American Electric Power обнародует финансовые результаты за 2К21. Аналитики в среднем ожидают увеличения скорректированного EPS... читать дальше
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20 июля 2021 года 11:40
Москва. 20 июля. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вверх вместе с фондовой Европой и нефтью (Brent отскочила выше $69 за баррель) после распродаж начала недели, индекс Мосбиржи отыграл рубеж 3700 пунктов, при этом лидируют в росте бумаги ПАО "Казаньоргсинтез" на корпоративных новостях. читать дальше
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20 июля 2021 года 11:06
BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 40 руб. за штуку" на срок до 6 месяцев", открытую 30 апреля 2021 года, с целью ограничения убытка, сообщается в комментарии инвесткомпании.
"Инвестидея в акциях АФК "Система" была закрыта по цене 29,37 руб. с целью ограничения... читать дальше
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20 июля 2021 года 10:47
Курс рубля к доллару, скорее всего, останется в диапазоне 74-75 руб./$1 в ближайшей перспективе, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".
"Несмотря на широкомасштабные продажи по всему спектру ЕМ валют и обвал цен на нефть, потери рубля (-0,8% к доллару) выглядели вполне умеренно и объяснялись как... читать дальше
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20 июля 2021 года 10:26
Доходность 10-летних рублевых гособлигаций, скорее всего, останется во вторник в пределах диапазона 7,10-7,30% годовых, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.
"Рынок ОФЗ в понедельник сдержанного отреагировал на резкое ухудшение внешнего фона.... читать дальше
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20 июля 2021 года 10:15
Индекс Мосбиржи проведет торги во вторник в диапазоне 3680-3720 пунктов, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.
"Хотя по состоянию на утро вторника и наблюдаются определенные признаки стабилизации на мировых рынках, рост волатильности и снижения склонности к риску заставляют нас... читать дальше
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20 июля 2021 года 10:13
Москва. 20 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики. читать дальше
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20 июля 2021 года 10:00
Если глобальная ситуация будет спокойной, курс российской валюты во вторник может вернуться к отметке 74,3 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
"Рубль на текущих уровнях весьма привлекателен для покупки, поскольку экспортёры, вероятно, будут активно продавать иностранную валюту... читать дальше
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