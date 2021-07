Фондовый рынок США резко снизился в понедельник, Brent на уровне $68,8 за баррель

Индекс Dow Jones продемонстрировал самое резкое падение с октября на фоне тревог из-за COVID-19. Фондовые рынки Азии снижаются вслед за США на опасениях из-за коронавируса. Цены на нефть поднимаются после обвала накануне, Brent торгуется на уровне $68,8 за баррель.

Фондовый рынок США резко снизился по итогам торгов в понедельник, причем индекс Dow Jones Industrial Average зафиксировал самое крупное падение с октября на фоне усиливающегося беспокойства по поводу распространения новых штаммов коронавируса и возможных последствий этого для мировой экономики.

"Рынки, по-видимому, охвачены страхом, что вирус никуда не уходит, несмотря на всеобщую вакцинацию в крупнейших странах", - говорит инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикириакос, которого цитирует MarketWatch.

Увеличения числа случаев заражения COVID-19 во многих странах мира заставляет участников рынка снижать ожидания относительно экономического роста в ближайшие месяцы. Некоторые инвесторы также обеспокоены тем, что рост цен отрицательно скажется на потреблении и вынудит центральные банки свернуть стимулирующие меры.

Аналитики прогнозируют постепенное замедление экономического роста в США в этом и следующем году, тем не менее, подъем по итогам 2021 года может стать рекордным почти за 40 лет, пишет The Wall Street Journal.

Опрошенные WSJ в этом месяце эксперты в среднем прогнозируют рост американской экономики в 2021 году на 6,9% (в расчете четвертый квартал к четвертому кварталу). Это будет самый существенный подъем с 1983 года, когда ВВП повысился на 7,9%. В следующем году ожидается повышение на 3,2%, в 2023 году - на 2,3%.

Между тем в США набирает силу сезон корпоративной отчетности. На этой неделе свои финансовые результаты представят примерно треть компаний, входящих в состав Dow Jones Industrial Average, и более 80 компаний в составе Standard & Poor's 500. В их числе Netflix Inc. (SPB: NFLX) и Intel Corp. (SPB: INTC), которые опубликуют отчетность во вторник и в четверг соответственно.

Все 11 секторов S&P 500 завершили торги в понедельник в минусе, наибольшие потери пришлись на энергетический и финансовый сектора. Котировки акций ConocoPhillips (SPB: COP) снизились на 3,2%, Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. - на 3,4%. Акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Bank of America Corp. (SPB: BAC) подешевели соответственно на 3,3% и на 2,6%.

Также пострадали бумаги американских авиакомпаний. Цена бумаг United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. снизилась на 5,5%, American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. - на 4,1%, Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. - на 3,7%.

Котировки акций Five9 Inc. (SPB: FIVN) подскочили на 5,9%. Как стало известно в минувшие выходные, американская Zoom Video Communications (SPB: ZM) Inc., предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, покупает провайдера облачного программного обеспечения за $14,7 млрд. Акции Zoom подешевели на 2,2%.

Капитализация Pershing Square Tontine Holdings Ltd. (PSTH) уменьшилась на 1,2%. Инвестор-миллиардер Билл Акман отказался от плана использовать принадлежащую ему специализированную компанию по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) для инвестирования в Universal Music Group (UMG).

Бумаги Dish Network Corp. потеряли в цене около 1%. Компания заключила долгосрочное соглашение с AT&T Inc. (SPB: T), в соответствии с которым последняя станет основным партнером для виртуальных операторов мобильной связи (MVNO) Dish. В рамках сделки Dish заплатит AT&T не менее $5 млрд в течение 10 лет. Цена бумаг AT&T снизилась на 1,9%.

Рыночная стоимость Cal-Maine Foods (SPB: CALM) упала на 3,8% после публикации финансовой отчетности. Производитель продуктов питания зафиксировал неожиданный чистый убыток в четвертом финансовом квартале и сократил выручку на 22,8%, при этом показатель оказался хуже прогнозов.

Капитализация AutoNation (SPB: AN) Inc. выросла на 3,7%. Американская сеть дилерских центров увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале, результаты значительно превзошли ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 725,81 пункта (2,09%) и составил 33962,04 пункта. Это максимальный однодневный спад в процентном выражении с 28 октября 2020 года, по данным Down Jones Market Data.

Standard & Poor's 500 потерял 68,67 пункта (1,59%) - сильнейшее падения с 12 мая, закрывшись на отметке 4258,49 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 152,25 пункта (1,06%) и составил 14274,98 пункта. Индикатор завершил в минусе пятую сессию подряд, что является самой длительной чередой снижений с 19 октября.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник вслед за падением американского рынка акций накануне.

Участники рынка обеспокоены тем, что быстрое распространение нового штамма коронавируса может препятствовать восстановлению мировой экономики, пишет агентство Associated Press.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:15 МСК опустился на 0,93%.

Потребительские цены в Японии в июне выросли на 0,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Инфляция отмечена впервые с августа 2020 года, что связано с постепенным восстановлением объемов потребления в связи с ускорившейся в стране вакцинацией против COVID-19. В мае потребительские цены в Японии снизились на 0,1%.

По сравнению с маем потребительские цены в Японии увеличились в прошлом месяце на 0,3%.

В число лидеров снижения котировок входят акции Inpex Corp. (-4,5%), CyberAgent Inc. (-4,1%) и Dentsu Group Inc. (-4,1%).

Рыночная стоимость производителя потребительской электроники Sony Group Corp. уменьшилась на 1,9%, инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. - на 1,3%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 1,3%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 0,3%.

Лидерами роста выступают бумаги Canon Inc. (+8,8%), Seiko Epson Corp. (+4,1%) и Nikon Corp. (+3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК снизился на 0,53%, гонконгский Hang Seng - на 1,17%.

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам пятнадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года. Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

Как отмечает Trading Economics, все большее число экспертов ожидали снижения ставки после того, как НБК сократил нормативы обязательных резервов для банков на 0,5 процентного пункта, высвободив 1 трлн юаней ($154 млрд).

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции Alibaba Health Information Technology, оказывающей услуги по сбору и использованию медицинских данных (-5,8%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings (-5,1%), а также нефтяных PetroChina Co. (-4,8%), CNOOC (-3,3%) и China Petroleum & Chemical Corp. (-3%).

Котировки бумаг производителя электромобилей BYD Co. опустились на 2,5%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 2,1%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 1,5%, одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan - на 1,2%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 0,4%.

В лидерах роста оказались бумаги MTR Corp. (+2,4%), Haidilao International Holding (+2,3%) и Hengan International Group Co. (+1,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК опустился на 0,63%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,4%, другого представителя отрасли - SK Hynix Inc. - также на 0,4%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. снижается на 0,2%, тогда как бумаги Kia Corp. подорожали на 1,9%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:27 МСК потерял 0,41%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 2,3% и на 2,7% соответственно.

Цены на нефть поднимаются во вторник после обвала накануне на фоне сделки ОПЕК+, а также очередной волны беспокойства, связанного с растущей заболеваемостью COVID-19 в мире.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $68,8 за баррель, что на $0,18 (0,26%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $4,97 (6,8%) - до $68,62 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $66,52 за баррель, что на $0,1 (0,15%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов упала на $5,39 (7,5%) - до $66,42 за баррель. Срок действия августовских фьючерсов истекает с закрытием рынка во вторник.

Падение стоимости нефти Brent в понедельник стало максимальным с марта, WTI - с сентября прошлого года, сообщает MarketWatch.

Быстрое распространение нового штамма коронавируса "дельта" способствовало увеличению заболеваемости во многих регионах мира - от Азии до Европы, и эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое может ограничить спрос на нефть.

Так, США уже рекомендовали своим гражданам не посещать Великобританию и Индонезию, где заболеваемость COVID-19 выросла.

"Потенциал дальнейшего ослабления экономической активности в краткосрочной перспективе сохраняется, однако штамм "дельта" лишь замедлит рост экономики, но не остановит его", - приводит агентство Bloomberg слова аналитика Oanda Asia Pacific Джеффри Хэлли.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в минувшие выходные приняли решение об ускоренном возвращении на рынок объёмов нефти, добыча которой была урезана с мая 2020 года.

Сделка ОПЕК+ продлевается с мая 2022 года до конца 2022 года. С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу на 400 тыс. б/с в месяц до полного свертывания сокращений (в настоящее время они составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у РФ и Саудовской Аравии отдельные референтные базы).

В декабре текущего года ОПЕК+ оценит ситуацию на рынке и показатели добычи стран-участниц. Министры продолжат встречаться каждый месяц в течение всего срока действия соглашения и, оценивая ситуацию, определять объемы добычи на следующий месяц, стремясь отказаться от ограничений к сентябрю 2022 года.