Рубль во вторник утром незначительно меняется к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 20 июля. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" во вторник незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,65 - 74,73 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,715 руб./$1 (+6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 87,87 руб./EUR1 (-19,5 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,19 коп. к уровню закрытия 19 июля, до 80,63 рубля.

Доллар при этом оказался на 36,87 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 26,03 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 20 июля обусловлены неоднозначными внешними сигналами. Давление на нацвалюту оказывает неопределенная ситуация на мировых рынках капитала. Инвесторы обеспокоены по поводу замедления темпов восстановления мировой экономики в условиях роста заболеваемости COVID-19. В то же время рубль поддерживается небольшим ростом цен на нефть после их падения на 5-6% накануне на фоне решения ОПЕК+ наращивать добычу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $68,69 за баррель, что на 0,1% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $66,59 за баррель, что на 0,26% выше уровня на закрытие рынка 19 июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,88%, китайский CSI300 - 0,51%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,21%.

Фондовый рынок США резко снизился по итогам торгов в понедельник, причем индекс Dow Jones зафиксировал самое крупное падение с октября.

Увеличения числа случаев заражения COVID-19 во многих странах мира заставляет участников рынка снижать ожидания относительно экономического роста в ближайшие месяцы. Некоторые инвесторы также обеспокоены тем, что рост цен отрицательно скажется на потреблении и вынудит центральные банки свернуть стимулирующие меры.

Аналитики прогнозируют постепенное замедление экономического роста в США в этом и следующем году, тем не менее, подъем по итогам 2021 года может стать рекордным почти за 40 лет. Эксперты в среднем прогнозируют рост американской экономики в 2021 году на 6,9% (в расчете четвертый квартал к четвертому кварталу). Это будет самый существенный подъем с 1983 года, когда ВВП повысился на 7,9%.