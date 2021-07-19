Рубль вечером дешевеет к доллару и евро на обвалившейся нефти и бегстве инвесторов из рисковых активов

Москва. 19 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине из-за обвалившейся нефти и активного выхода инвесторов из рисковых активов.

Курс доллара США составил 74,57 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 49,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,02 руб./EUR1, подорожав на 53 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 50,9 копейки - до 80,62 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах вслед за обвалившейся нефтью и бегством инвесторов от риска. Котировки нефти теряют в пределах 5-6% после решения ОПЕК+ наращивать добычу. Решение об ускоренном возвращении на рынок нефти ОПЕК+ приняла в выходные, добыча была урезана с мая 2020 года. Сделка продлевается с мая 2022 года до конца 2022 года.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация с распространением новых штаммов коронавируса в разных странах. Инвесторы обеспокоены по поводу замедления темпов восстановления мировой экономики в условиях роста заболеваемости COVID-19.

Аналитики прогнозируют постепенное замедление экономического роста в США в этом и следующем году, тем не менее подъем по итогам 2021 года может стать рекордным почти за 40 лет, пишет The Wall Street Journal.

Опрошенные WSJ в этом месяце эксперты в среднем прогнозируют рост американской экономики в 2021 году на 6,9% (в расчете четвертый квартал к четвертому кварталу). Это будет самый существенный подъем с 1983 года, когда ВВП повысился на 7,9%. В следующем году ожидается повышение на 3,2%, в 2023 году - на 2,3%.

В Мельбурне на неопределенный период продлили режим карантина, введенный для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. "Эти ограничения просто нельзя снять завтра в полночь (как планировалось - ИФ)", - заявил премьер австралийского штата Виктория Дэниэл Эндрюс.

Мельбурн - второй по величине город Австралии после Сиднея. Для локализации вспышки в городе ввели жесткие ограничения, которые должны были завершиться в ночь на 21 июля. В Сиднее режим изоляции был продлен до 30 июля. Таким образом, под локдаун попали около 12 млн австралийцев.

Растет число инфицированных спортсменов, прибывших на Олимпиаду в Токио, заявил оргкомитет игр. В воскресенье было объявлено о 10 новых случаях заражения коронавирусом среди людей, близких к организации и проведению игр, включая персонал. В субботу поступила информация о 15 выявленных инфицированных.

Тем временем, правительство Великобритании с понедельника отменяет все внутренние ограничения, связанные с коронавирусом, сообщают местные СМИ.

С полуночи 19 июля ночные клубы смогли вновь открыться, а другим заведениям разрешили работать без ограничений, также были отменены предписания по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию и работе из дома.

В то же время, правительства Шотландии и Уэльса сохраняют ряд ограничений. Среди них - обязательное ношение медицинских масок.

Цены на нефть еще более ускорили падение в ходе торгов в понедельник, при этом фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ниже $70 за баррель, WTI - ниже $68 за баррель впервые с 1 июня.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник упала относительно итогового значения предыдущей сессии на 5,64%, до $69,44 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 6,29%, до $67,29 за баррель.

С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц до полного свертывания сокращений (сейчас составляют 5,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, у РФ и Саудовской Аравии отдельные референтные базы).

В декабре текущего года ОПЕК+ оценит ситуацию на рынке и показатели добычи стран-участниц.

Министры продолжат встречаться каждый месяц в течение всего срока действия соглашения и, оценивая ситуацию, определять объемы добычи на следующий месяц, стремясь завершить сокращения к сентябрю 2022 года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, в понедельник российский рубль снижается вместе с большинством рисковых активов во всем мире. "Инвесторов пугает распространение COVID-19: количество случаев растет в США и в "открывшейся" сегодня Великобритании. Также на рубль оказывают давление снижающиеся котировки нефти после достижения соглашения участниками сделки ОПЕК+. В конце недели нас ждет решение ЦБ РФ по ставке, и некоторые участники рынка откладывают покупку тех же ОФЗ, не покупая для этого рубли, что могло бы оказать российской валюте некоторую поддержку", - подчеркивает Голубов.

"В понедельник российский рубль и другие валюты на площадках развивающихся рынков пребывали под давлением масштабного ухода от риска на внешних рынках. Большинство глобальных индексов заметно снижалось, инвесторы обеспокоены прежде всего рисками распространения новых штаммов вируса и введением повторных ограничительных мер. Сложная эпидемиологическая обстановка сохраняется в отдельных странах ЮВА и Европы. Кроме того, котировки нефти находятся под дополнительным давлением из-за нового соглашения ОПЕК+ об увеличении добычи. К вечеру стоимость марки Brent снижалась более чем на 5%, опустившись впервые с 1 июня ниже $70 за баррель. В паре с долларом рубль к концу рабочего дня торговался в районе 74,6 руб./$1, в ходе торгов падение почти достигало отметки 74,8 руб./$1. Курс евро в ходе торгов поднимался выше 88,35 руб./EUR1 и был близок к обновлению недельного максимума", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 июля на 18,07 копейки, до 74,3463 руб./$1, и увеличил курс евро на 4,24 копейки, до 87,6097 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в понедельник на 35,04 копейки по отношению к пятнице и составил 74,4759 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 38,34 копейки и составил 74,5412 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 312,413 млн, из которых $645,364 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 667,049 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 20,41 копейки, до 87,7056 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 33,06 копейки и составил 87,887 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR390,775 млн, из которых EUR114,161 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR276,614 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного поднялись в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК опустились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 5,94% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 5 б.п. - до 5,99% годовых, ставка на срок 1 месяц увеличилась на 3 б.п. - до 6,21% годовых. Ставка на срок 3 месяца опустилась на 2 б.п. - до 6,76% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 3 б.п. - до 6,83% годовых.