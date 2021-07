Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали плавный рост благодаря позитивной динамике UST

Москва. 19 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали плавный рост благодаря позитивной ценовой динамике базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились, за исключением выпуска "Россия-30".

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 16 июля и составила 115,2% от номинала, что соответствует доходности 1,55% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,63% от номинала, что соответствует доходности 0,04% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился по отношению к пятнице и составил 151 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 18 базисных пунктов - до 135,12% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,57% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 26 базисных пунктов - до 130,14% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 3,56% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 3,5 базисного пункта - до 113,89% от номинала, что соответствует доходности 1,75% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 3 базисных пункта, подорожав до 127,17% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,625% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 10 базисных пунктов, до 112,1% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта, до 2,07% годовых).

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 1 базисный пункт, до 108,75% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,77% годовых).

"Существенный рост цен и соответствующее заметное падение доходностей US Treasuries сегодня позитивно сказалось на динамике практически всех еврооблигаций развивающихся стран. Мало того, что всю прошлую неделю мы наблюдали повышенный спрос инвесторов на американские казначейские обязательства на фоне опасений негативного влияния новой волны заболеваемости COVID-19 на мировую экономику, так сегодня ценовой рост лишь ускорился. В результате процентные ставки US Treasuries срочностью от 5 до 30 лет снизились в среднем на 10 базисных пунктов. Вместе с тем такое резкое снижение доходности базовых активов вызвало лишь небольшое позитивное ценовое движение в секторе отечественных евробондов. Российские еврооблигации чувствовали себя сегодня в целом хуже, чем облигации других emerging markets. Покупки на рынке, конечно, были, но они довольно неагрессивные и причина этому - отсутствие в должном количестве иностранных инвесторов, способных поднять котировки и соответственно снизить доходности пропорционально базовым активам. Но есть надежда, что, если американские долговые бумаги закрепятся на достигнутых сегодня ценовых уровнях, то российские еврооблигации смогут подтянуться к US Treasuries для того, чтобы вернуться к прежним справедливым уровням кредитных спредов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.