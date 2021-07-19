.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ начал неделю с рекордного за 4 месяца падения из-за массового бегства от риска
.
ГЛАВНОЕ
S&P подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-/A-3"
S&P подтвердило рейтинги РФ "BBB-/A-3". По мнению агентства, позитивное влияние на рейтинги оказывают приверженность РФ консервативной макроэкономической политики, низкий уровень госдолга и гибкая денежно-кредитная политика
 
Путин предложил сотовым операторам обеспечить LTE-покрытие в селах
Президент РФ Владимир Путин предложил использовать истекающий срок действия LTE-лицензий российских сотовых операторов как повод предложить им взять на себя обязательство по покрытию сетями 4G небольших поселений и автотрасс. "В сентябре...
 
"Мир" может потерять партнерство с Mastercard
Mastercard начала обсуждать закрытие принадлежащего компании более 30 лет бренда Maestro, под которым выпускаются дебетовые карты по всему миру, пишет "Коммерсантъ". В России он используется в кобейджинговом соглашении по картам "Мир", позволяя...
 
"Неприземленные" IТ-гиганты могут лишиться российских денег
Иностранные IТ-компании, которые не "приземлились" в России, могут лишиться российских денег. Роскомнадзор составит черный список нарушителей, а банки будут блокировать денежные переводы в их пользу, пишут "Ведомости". Минцифры опубликовало проект...
 
19 июля 2021 года 19:14

Рынок акций РФ начал неделю с рекордного за 4 месяца падения из-за массового бегства от риска

Москва. 19 июля. Рынок акций РФ начал неделю с рекордного за 4 месяца падения индексов из-за массовых распродаж активов по всему миру и обвала нефти (Brent упала к $69 за баррель) на фоне опасений относительно раннего ужесточения монетарной политики Федрезерва, роста числа инфицированных COVID-19 в разных регионах и решения ОПЕК+ наращивать добычу нефти; лидировали в откате "префы" "Сургутнефтегаза" после отсечки дивидендов за 2020 год.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3693,42 пункта (-2%), индекс РТС - 1559,4 пункта (-2,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,3%.

Доллар вырос до 74,59 рубля (+0,51 рубля).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" просели на 3% (до 32,8 рубля, дивиденды - 0,7 рубля на бумагу), "префы" упали на 15,5% (до 38,67 рубля, дивиденды - 6,72 рубля).

Также подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-4,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-4%), "Московской Биржи" (-3,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3% и -2,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,4%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,7%), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, глобальные фондовые площадки и нефтяные цены с начала дня находятся под давлением из-за третьей волны пандемии и ухудшения показателей ключевых экономик. К тому же ускорение инфляции в США не позволяет надеяться даже на длительное сохранение текущих сверхмягких параметров монетарной политики ФРС, не говоря уже о новых стимулах, которые могут понадобиться в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации в мире.

Усиление рисков замедления экономического роста способно ударить по восстановлению нефтяного спроса. Поэтому принятое решение ОПЕК+ увеличить добычу создает угрозу переизбытка нефти на рынке, что способно вернуть нефтяные цены на более низкие уровни, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, негативом для акций "РусГидро" стали известия, что правительство внесет 100% акций "Дальневосточной энергетической управляющей компании - ГенерацияСети" в уставный капитал "РусГидро" в качестве оплаты допэмиссии компании.

В Европе вновь опасаются возвращения карантинных мер. Инвесторы все более четко осознают, что прошедшая компания вакцинации в США и ряде других стран может не остановить новую волну COVID-19 в виде штамма Delta, или дальнейших мутаций вируса.

На нефтяном рынке опасаются увеличения предложения на фоне пересмотра квот участников ОПЕК+. Ежедневная добыча с августа будет возрастать на 400 тыс. б/с. Соответственно прирост добычи до нового года составит 2 млн б/с. Однако в "Международном энергетическом агентстве" полагают, что основное восстановление спроса придется на III квартал и составит оно около 3 млн б/с, отметил Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС опустились к минимумам с конца мая. Индикаторы стремились к среднесрочным поддержкам 3670 и 1555 пунктов (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Пробитие этих уровней укажет на риски развития падения к 3430 и 1400 пунктам (нижние полосы Боллинджера недельных графиков).

На мировых фондовых биржах в начале недели наблюдался обвал, вызванный как общим желанием зафиксировать прибыль, так и фактическим ухудшением ситуации с дельта-штаммом коронавируса во многих странах. Российский рынок подошел к среднесрочным поддержкам, от которых вполне может произойти небольшой отскок на торгах вторника, характерный для периодов сильного падения. Настроения в целом, однако, ухудшаются - центральные банки и так стимулируют национальные экономики, поэтому арсенал их инструментов теперь ограничен. В то же время новая волна заболеваний и инфляция являются актуальными рисками. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3620-3740 пунктов, считает Кожухова.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций из-за роста числа инфицированных COVID-19 в регионе (японский Nikkei 225 снизился на 1,3%, китайский Shanghai Composite топчется на месте, гонконгский Hang Seng снизился на 1,8%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 2,3-2,6% 2%) и продолжился откат в США (индекс S&P 500 упал на 1,5%, в район 4260 пунктов).

На нефтяном рынке цены в понедельник обвалились на решении ОПЕК+ наращивать добычу, цена Brent к 18:50 упала на $4,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $69,31 за баррель (-5,8% и +0,2% в пятницу), августовская цена WTI - $67,19 за баррель (-6,4% и +0,2% в пятницу).

ОПЕК+ приняла решение об ускоренном возвращении на рынок нефти, добычу которой она урезала с мая 2020 года. Сделка продлевается с мая 2022 до конца 2022 года. С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц до полного свертывания сокращений (сейчас составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у РФ и Саудовской Аравии отдельные референтные базы). В декабре текущего года ОПЕК+ оценит ситуацию на рынке и показатели добычи стран-участниц.

Министры продолжат встречаться каждый месяц в течение всего срока действия соглашения и, оценивая ситуацию, определять объемы добычи на следующий месяц, стремясь завершить сокращения к сентябрю 2022 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-6,5%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-6,1%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-5,8%), ПАО "Сегежа" (MOEX: SGZH) (-5,3%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-4,4%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-4,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,2% и -5,6% "префы").

Подорожали бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+9,4% и +39,8% "префы"), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+8,6%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+4,5%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+2,9%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+2,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 88,68 млрд рублей (из них 11,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,79 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,87 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 июля 2021 года 14:44
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Netflix с целью $640
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Netflix Inc. с целевой ценой $640 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: $502, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что уже со следующего...    читать дальше
.
20 июля 2021 года 14:19
Акции Sylvania Platinum привлекательны для покупки на текущих уровнях - ВТБ Мои Инвестиции
Акции Sylvania Platinum Ltd привлекательны для покупки на текущих ценовых уровнях, считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Мы хотим обратить внимание на акции Sylvania Platinum. Компания участвует в инвестициях в проекты по разведке и переработке полезных ископаемых. В последнее время бумага...    читать дальше
.
20 июля 2021 года 13:56
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 308 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 308 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 4,58%, стоп-приказ: 289,4 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты подчеркивают, что Сбербанк остается...    читать дальше
.
20 июля 2021 года 13:20
Рубль, скорее всего, останется на уровнях выше 74 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль, скорее всего, останется на уровнях выше 74 руб./$1 в ближайшие дни, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Курс USD/RUB в понедельник вырос на 0,8% на фоне ухудшения рискового аппетита и падения нефтяных цен. Во вторник он снижается на 0,25% в рамках коррекции и находится около...    читать дальше
.
20 июля 2021 года 12:55
"Финам" рекомендует покупать акции NextEra Energy с целью $109
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции NextEra Energy с целевой ценой $109 за штуку на апрель 2022 года, что подразумевает потенциальную доходность 41%, говорится в комментарии инвесткомпании. 23 июля NextEra Energy выпустит отчет по прибыли за 2К21, напоминает аналитик "Финама" Наталия...    читать дальше
.
20 июля 2021 года 12:24
Индекс S&P 500 остается в восходящем тренде - BCS Express
Индекс S&P 500 остается в восходящем среднесрочном тренде, говорится в комментарии BCS Express. "Индекс S&P 500 начал неделю с негативной динамики, демонстрируя внушительное снижение на фоне аналогичных распродаж по всему миру. Падение стало следствием накопленной перекупленности, поскольку...    читать дальше
.
20 июля 2021 года 12:01
Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26237 и ОФЗ 26239 - Уралсиб
Минфин может предложить для аукционов в среду, 21 июля, ОФЗ 26239 с погашением в 2031г и в дополнение к ним - ОФЗ 26237 с погашением в 2028г, говорится в обзоре Уралсиба. "Минфин во вторник должен определиться с составом бумаг для завтрашних аукционов, негативная динамика может вновь потребовать...    читать дальше
.
20 июля 2021 года 11:42
"Финам" рекомендует держать акции American Electric Power с целью $94,57
"Финам" рекомендует держать акции American Electric Power с целью $94,57, что соответствует потенциалу роста 10,26%, говорится в комментарии инвесткомпании. 22 июля American Electric Power обнародует финансовые результаты за 2К21. Аналитики в среднем ожидают увеличения скорректированного EPS...    читать дальше
.
20 июля 2021 года 11:40
Рынок акций РФ утром отскочил выше 3700п по индексу Мосбиржи в рамках коррекции, лидирует "Казаньоргсинтез"
Москва. 20 июля. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вверх вместе с фондовой Европой и нефтью (Brent отскочила выше $69 за баррель) после распродаж начала недели, индекс Мосбиржи отыграл рубеж 3700 пунктов, при этом лидируют в росте бумаги ПАО "Казаньоргсинтез" на корпоративных новостях.    читать дальше
.
20 июля 2021 года 11:06
BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции АФК "Система" с целью 40 руб
BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 40 руб. за штуку" на срок до 6 месяцев", открытую 30 апреля 2021 года, с целью ограничения убытка, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Инвестидея в акциях АФК "Система" была закрыта по цене 29,37 руб. с целью ограничения...    читать дальше
.
20 июля 2021 года 10:47
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 74-75 руб./$1 в ближайшей перспективе - "Локо-Инвест"
Курс рубля к доллару, скорее всего, останется в диапазоне 74-75 руб./$1 в ближайшей перспективе, говорится в комментарии "Локо-Инвеста". "Несмотря на широкомасштабные продажи по всему спектру ЕМ валют и обвал цен на нефть, потери рубля (-0,8% к доллару) выглядели вполне умеренно и объяснялись как...    читать дальше
.
20 июля 2021 года 10:26
Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется во вторник в пределах 7,10-7,30% - ПСБ
Доходность 10-летних рублевых гособлигаций, скорее всего, останется во вторник в пределах диапазона 7,10-7,30% годовых, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина. "Рынок ОФЗ в понедельник сдержанного отреагировал на резкое ухудшение внешнего фона....    читать дальше
.
20 июля 2021 года 10:15
Индекс Мосбиржи проведет торги во вторник в диапазоне 3680-3720 пунктов - ПСБ
Индекс Мосбиржи проведет торги во вторник в диапазоне 3680-3720 пунктов, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев. "Хотя по состоянию на утро вторника и наблюдаются определенные признаки стабилизации на мировых рынках, рост волатильности и снижения склонности к риску заставляют нас...    читать дальше
.
20 июля 2021 года 10:13
Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут снизиться под давлением внешнего негатива
Москва. 20 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики.    читать дальше
.
20 июля 2021 года 10:00
Рубль может вернуться во вторник к отметке 74,3 руб./$1 - Sber CIB
Если глобальная ситуация будет спокойной, курс российской валюты во вторник может вернуться к отметке 74,3 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Рубль на текущих уровнях весьма привлекателен для покупки, поскольку экспортёры, вероятно, будут активно продавать иностранную валюту...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.