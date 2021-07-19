Рынок акций РФ начал неделю с рекордного за 4 месяца падения из-за массового бегства от риска

Москва. 19 июля. Рынок акций РФ начал неделю с рекордного за 4 месяца падения индексов из-за массовых распродаж активов по всему миру и обвала нефти (Brent упала к $69 за баррель) на фоне опасений относительно раннего ужесточения монетарной политики Федрезерва, роста числа инфицированных COVID-19 в разных регионах и решения ОПЕК+ наращивать добычу нефти; лидировали в откате "префы" "Сургутнефтегаза" после отсечки дивидендов за 2020 год.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3693,42 пункта (-2%), индекс РТС - 1559,4 пункта (-2,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,3%.

Доллар вырос до 74,59 рубля (+0,51 рубля).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" просели на 3% (до 32,8 рубля, дивиденды - 0,7 рубля на бумагу), "префы" упали на 15,5% (до 38,67 рубля, дивиденды - 6,72 рубля).

Также подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-4,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-4%), "Московской Биржи" (-3,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3% и -2,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,4%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,7%), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, глобальные фондовые площадки и нефтяные цены с начала дня находятся под давлением из-за третьей волны пандемии и ухудшения показателей ключевых экономик. К тому же ускорение инфляции в США не позволяет надеяться даже на длительное сохранение текущих сверхмягких параметров монетарной политики ФРС, не говоря уже о новых стимулах, которые могут понадобиться в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации в мире.

Усиление рисков замедления экономического роста способно ударить по восстановлению нефтяного спроса. Поэтому принятое решение ОПЕК+ увеличить добычу создает угрозу переизбытка нефти на рынке, что способно вернуть нефтяные цены на более низкие уровни, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, негативом для акций "РусГидро" стали известия, что правительство внесет 100% акций "Дальневосточной энергетической управляющей компании - ГенерацияСети" в уставный капитал "РусГидро" в качестве оплаты допэмиссии компании.

В Европе вновь опасаются возвращения карантинных мер. Инвесторы все более четко осознают, что прошедшая компания вакцинации в США и ряде других стран может не остановить новую волну COVID-19 в виде штамма Delta, или дальнейших мутаций вируса.

На нефтяном рынке опасаются увеличения предложения на фоне пересмотра квот участников ОПЕК+. Ежедневная добыча с августа будет возрастать на 400 тыс. б/с. Соответственно прирост добычи до нового года составит 2 млн б/с. Однако в "Международном энергетическом агентстве" полагают, что основное восстановление спроса придется на III квартал и составит оно около 3 млн б/с, отметил Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС опустились к минимумам с конца мая. Индикаторы стремились к среднесрочным поддержкам 3670 и 1555 пунктов (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Пробитие этих уровней укажет на риски развития падения к 3430 и 1400 пунктам (нижние полосы Боллинджера недельных графиков).

На мировых фондовых биржах в начале недели наблюдался обвал, вызванный как общим желанием зафиксировать прибыль, так и фактическим ухудшением ситуации с дельта-штаммом коронавируса во многих странах. Российский рынок подошел к среднесрочным поддержкам, от которых вполне может произойти небольшой отскок на торгах вторника, характерный для периодов сильного падения. Настроения в целом, однако, ухудшаются - центральные банки и так стимулируют национальные экономики, поэтому арсенал их инструментов теперь ограничен. В то же время новая волна заболеваний и инфляция являются актуальными рисками. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3620-3740 пунктов, считает Кожухова.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций из-за роста числа инфицированных COVID-19 в регионе (японский Nikkei 225 снизился на 1,3%, китайский Shanghai Composite топчется на месте, гонконгский Hang Seng снизился на 1,8%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 2,3-2,6% 2%) и продолжился откат в США (индекс S&P 500 упал на 1,5%, в район 4260 пунктов).

На нефтяном рынке цены в понедельник обвалились на решении ОПЕК+ наращивать добычу, цена Brent к 18:50 упала на $4,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $69,31 за баррель (-5,8% и +0,2% в пятницу), августовская цена WTI - $67,19 за баррель (-6,4% и +0,2% в пятницу).

ОПЕК+ приняла решение об ускоренном возвращении на рынок нефти, добычу которой она урезала с мая 2020 года. Сделка продлевается с мая 2022 до конца 2022 года. С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц до полного свертывания сокращений (сейчас составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у РФ и Саудовской Аравии отдельные референтные базы). В декабре текущего года ОПЕК+ оценит ситуацию на рынке и показатели добычи стран-участниц.

Министры продолжат встречаться каждый месяц в течение всего срока действия соглашения и, оценивая ситуацию, определять объемы добычи на следующий месяц, стремясь завершить сокращения к сентябрю 2022 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-6,5%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-6,1%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-5,8%), ПАО "Сегежа" (MOEX: SGZH) (-5,3%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-4,4%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-4,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,2% и -5,6% "префы").

Подорожали бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+9,4% и +39,8% "префы"), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+8,6%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+4,5%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+2,9%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+2,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 88,68 млрд рублей (из них 11,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,79 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,87 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").