Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 20 июля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04:30 МСК);

- индекс цен производителей Германии в июне (09:00 МСК);

- число разрешений на строительство и строительство новых домов в США в июне (15:30 МСК);

- операционные результат "ЛСР", "Норникеля", "РусГидро" за 1П21;

- квартальные результатыAnglo American, BHP Group, Halliburton, Netflix, The Travelers, UBS.

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