"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "ММК" с целью 68 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Производство стали компанией во 2К21 выросло на 44,23% по сравнению со 2К20 - до 3,40 млн тонн, чугуна на 26,38% - до 2,64 млн тонн. Рост производства связан с увеличением производительности доменных печей на фоне продолжающегося высокого спроса на металлопродукцию. Продажи металлопродукции выросли на 49,35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,32 млн тонн на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. Основной рост пришёлся на листовой прокат и премиальную продукцию. В связи вышеперечисленным, мы ожидаем сильные финансовые результаты "ММК" по итогам 2К21 по МСФО, которые металлург опубликует 22 июля 2021г. Сохраняем рекомендацию покупать акции "ММК" с целью цель 68 руб.", - отмечает аналитик инвесткомпании Дмитрий Баженов.

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