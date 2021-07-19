Рынок нефти находится в заключительной фазе своего подъема - Julius Baer

Рынок нефти находится в заключительной фазе своего подъема, полагает руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Карстен Менке.

"После того, как первоначальные переговоры сорвались около двух недель назад, страны ОПЕК+ в выходные пришли к компромиссу о наращивании добычи. Однако этого будет недостаточно, чтобы вернуть рынок нефти в состояние равновесия в краткосрочной перспективе. В более долгосрочной перспективе свободные и дополнительные производственные мощности стран ОПЕК+ являются основной причиной, по которой мы считаем, цены на нефть будут снижаться. Мы по-прежнему уверены, что рынок нефти находится в заключительной фазе своего восходящего цикла. Те, кто регулярно следит за рынком нефти, знают, насколько коварна связанная с ним политика", - пишет Менке.

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