Рубль днем дешевеет к доллару и евро из-за обвалившейся нефти и выхода инвесторов из рисковых активов

Москва. 19 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине из-за обвалившейся нефти и активного выхода инвесторов из рисковых активов.

Курс доллара США составил 74,69 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 62 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,92 руб./EUR1, подорожав на 42,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 53,34 копейки - до 80,64 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 июля на 18,07 копейки, до 74,3463 руб./$1, и увеличил курс евро на 4,24 копейки, до 87,6097 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах вслед за обвалившейся нефтью и бегством инвесторов от риска. Котировки нефти теряют более 3% после решения ОПЕК+ наращивать добычу. Решение об ускоренном возвращении на рынок нефти ОПЕК+ приняла в выходные, добыча была урезана с мая 2020 года. Сделка продлевается с мая 2022 года до конца 2022 года.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация с распространением новых штаммов коронавируса в странах мира. В Мельбурне на неопределенный период продлили режим карантина, введенный для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. "Эти ограничения просто нельзя снять завтра в полночь (как планировалось - ИФ)", - заявил премьер австралийского штата Виктория Дэниэл Эндрюс.

Мельбурн - второй по величине город Австралии после Сиднея. Для локализации вспышки в городе ввели жесткие ограничения, которые должны были завершиться в ночь на 21 июля. В Сиднее режим изоляции был продлен до 30 июля. Таким образом, под локдаун попали около 12 млн австралийцев.

Растет число инфицированных спортсменов, прибывших на Олимпиаду в Токио, заявил оргкомитет игр. В воскресенье было объявлено о 10 новых случаях заражения коронавирусом среди людей, близких к организации и проведению игр, включая персонал. В субботу поступила информация о 15 выявленных инфицированных.

Тем временем, правительство Великобритании с понедельника отменяет все внутренние ограничения, связанные с коронавирусом, сообщают местные СМИ.

С полуночи 19 июля ночные клубы смогли вновь открыться, а другим заведениям разрешили работать без ограничений, также были отменены предписания по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию и работе из дома.

В то же время, правительства Шотландии и Уэльса сохраняют ряд ограничений. Среди них - обязательное ношение медицинских масок.

Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов в понедельник, при этом фьючерсы на нефть марки WTI торгуются ниже $70 за баррель впервые с 17 июня.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник упала относительно итогового значения предыдущей сессии на 3,37%, до $71,11 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 3,75%, до $68,87 за баррель.

С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц до полного свертывания сокращений (сейчас составляют 5,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, у РФ и Саудовской Аравии отдельные референтные базы).

В декабре текущего года ОПЕК+ оценит ситуацию на рынке и показатели добычи стран-участниц.

Министры продолжат встречаться каждый месяц в течение всего срока действия соглашения и, оценивая ситуацию, определять объемы добычи на следующий месяц, стремясь завершить сокращения к сентябрю 2022 года.

"На прошлой неделе валюты развивающихся стран преимущественно консолидировались вблизи текущих уровней. Индекс валют развивающихся стран EMCI не изменился за неделю, рубль умеренно укрепился. Дальнейшая динамика рубля будет преимущественно определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, геополитическим фактором, решением ЦБ по ключевой ставке и динамикой цен на нефть. При этом со стороны нефти возможно краткосрочное давление на рубль: ОПЕК+ на прошедших выходных договорились о наращивании добычи с августа, как следствие, можно ожидать давление на цены на нефть со стороны роста предложения. По нашим оценкам, целевой краткосрочный диапазон по рублю составляет 74-75 рублей за доллар. При этом при улучшении рыночных настроений можно ожидать укрепления российской валюты ниже уровня в 74 рубля за доллар", - отмечает директор по инвестициям компании "Сбербанк Управление активами" Ренат Малин.

"Наша валюта снова в оборонительной позиции, но давление выглядит умеренным, учитывая масштабы внешнего негатива. Зарубежные площадки охвачены бегством от рисков, тогда как защитный доллар повсеместно дорожает. Начавшийся в России налоговый период пока не оказывает рублю заметной поддержки, а цены на нефть тем временем обвалились к отметкам более чем одномесячной давности. В таких условиях потери рубля могли быть гораздо ощутимее. Отчасти рубль держится за счет уверенности игроков в повышении ставки Банком России на заседании, которое состоится в эту пятницу", - подчеркивает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного поднялись в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК опустились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 5,94% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 5 б.п. - до 5,99% годовых, ставка на срок 1 месяц увеличилась на 3 б.п. - до 6,21% годовых. Ставка на срок 3 месяца опустилась на 2 б.п. - до 6,76% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 3 б.п. - до 6,83% годовых.