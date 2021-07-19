BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Diageo, Constellation Brands, Electronic Arts, Micron Technology и Splunk Inc., говорится в комментарии инвесткомпании.

На этой неделе в топ-5 входит Diageo - крупный производитель алкогольных напитков. Эксперты инвесткомпании ожидают сохранения роста бизнеса Diageo в США за счет сильной линейки брендов и повышения рыночной доли в сегменте крепкого алкоголя. Ожидается восстановление прибыли и на европейских рынках по мере отступления пандемии и повторного открытия баров и ресторанов. Исходя из комментариев менеджмента, аналитики прогнозируют восстановление на развивающихся рынках в ближайшие кварталы.

Constellation Brands - крупный производитель алкогольных напитков. 30 июня компания отчиталась за финансовый 1К22. Скорректированная EPS составила $2,51 против $2,30 годом ранее. EPS оказалась выше консенсуса ($2,36) на фоне более высокой выручки в сегменте пивных напитков, вина и крепких напитков, чем ожидалось. "Мы подтверждаем прогноз EPS на 2022 г. на уровне $10,80 и на 2023г - в размере $12,50. Оба прогноза выше консенсуса и предполагают рост выручки в сегменте пивных напитков на уровне 6-9%. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для бумаг Constellation Brands Inc. с целевой ценой $272", - отмечают эксперты BCS Global Markets.

Пандемия нанесла серьезный удар по многим компаниям, но пошла на благо Electronic Arts, повысив активность пользователей в играх компании и live-сервисах. Компания - лидер индустрии видеоигр с большим каталогом популярных ориентированных на спорт игр, распространяемых через новые форматы и на новые рынки. Аналитики BCS Global Markets прогнозируют EPS компании в финансовом 2022г на уровне $6,36, а в 2023г - $7,05. Их ожидания подразумевают средние темпы роста EPS на 11% в ближайшие два года, что ниже нашего 5-летнего прогноза темпов роста прибыли на 12%.

"Подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций Micron Technology Inc. и целевую цену на 12 месяцев на уровне $105. Micron - крупнейший производитель чипов памяти DRAM и NAND. Компания сообщила о двузначном росте выручки и трехзначном росте прибыли на акцию в финансовом 3К21, преодолев проблемы с поставками в отрасли. Как ведущий производитель устройств памяти и чипов Micron наращивает объемы производства для удовлетворения спроса и выигрывает за счет роста цен", - пишут аналитики инвесткомпании.

Вошедшая в топ-5 компания Splunk - растущая компания в сегменте ПО для анализа данных. Недавно компания представила слабую отчетность на фоне изменения бизнес-модели. "Вместе с тем и Adobe, и Autodesk уже проходили аналогичный процесс перехода от модели вечной лицензии к модели лицензии с взиманием равной оплаты, становясь сильнее, добиваясь более существенных темпов роста и наращивая рентабельность. Мы полагаем, что Splunk удастся достичь тех же результатов. По мере ускорения процесса вакцинации и отступления пандемии пострадавшие бизнесы могут рассмотреть возможность увеличения бюджетов на ИТ-услуги", - подчеркивается в аналитическом материале BCS Global Markets.

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